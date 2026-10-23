Variety: финальный кастинг на роль Джеймса Бонда состоится до конца недели

Точно неизвестно, кто будет участвовать в окончательном кастинге. Как сообщают источники, среди отобранных ранее актеров есть Джек Лауден и Каллум Тёрнер. Их ранее называли в числе потенциальных исполнителей роли Джеймса Бонда. По данным источников, на финальном кастинге актеров будут оценивать как минимум по трем параметрам: как они выполняют трюки, как выглядят в кадре и как произносят диалоги.