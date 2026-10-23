Variety: финальный кастинг на роль Джеймса Бонда состоится до конца недели
В эти выходные компания Amazon MGM Studios, которой принадлежат права на франшизу о Джеймсе Бонде, проведет финальный кастинг на роль агента 007 в новом фильме. Об этом написали издания Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Пока неизвестно, когда именно будет объявлено, кто в итоге сыграет эту роль. Издания отмечают, что, скорее всего, об этом сообщат до конца года.
Точно неизвестно, кто будет участвовать в окончательном кастинге. Как сообщают источники, среди отобранных ранее актеров есть Джек Лауден и Каллум Тёрнер. Их ранее называли в числе потенциальных исполнителей роли Джеймса Бонда. По данным источников, на финальном кастинге актеров будут оценивать как минимум по трем параметрам: как они выполняют трюки, как выглядят в кадре и как произносят диалоги.
В мае Amazon MGM Studios сообщила, что проводит кастинг актеров на роль Джеймса Бонда. В августе американские СМИ писали, что при поиске актера на роль агента 007 остановились на шести основных претендентах. Это актеры Джек Лауден, Каллум Тёрнер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Дикинсон и Джек Бартон. Еще в прошлом году стало известно, что режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнёв.