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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Происшествия

При атаке БПЛА в Пермском крае поврежден промышленный объект

Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Пермским краем. При атаке «незначительные повреждения» получил промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. Назначение предприятия он не уточнил.
Также разбиты окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска, рассказал господин Махонин. Губернатор призвал глав территорий принять необходимые меры для оперативного устранения последствий атаки. Пострадавших при ударе нет, заверил он.
Всего в ночь на 23 октября над российскими регионами сбили 443 беспилотника.