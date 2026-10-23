Никитин: около 100 иностранных судов перешли под флаг России с июня
С июня 2026 года около 100 иностранных торговых судов сменили национальные флаги на российский. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью KP.ru.
По словам господина Никитина, активизация процесса перевода судов под российский флаг связана с поручением президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Президент подчеркнул, что суда должны переходить под национальный флаг.
Вице-премьер добавил, что правительство предпринимает меры для повышения привлекательности российского морского торгового флага, но часть задач еще предстоит завершить.