Котировки акций берут на контроль

Центробанк и Мосбиржа собираются бороться с аномальными скачками котировок низколиквидных акций. Регулятор еще в феврале 2023 года обращал внимание на всплески интереса к акциям третьего эшелона. Тогда в ЦБ заявлял, что это может привести к формированию пузырей, способных вызвать коррекцию всего финансового рынка. Кто и как провоцирует ажиотаж вокруг низколиквидных бумаг? И что может предпринять Центробанк? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале года некоторые акции третьего эшелона не раз вдруг вроде бы без всяких видимых причин начинали дорожать и подскакивали в цене на десятки процентов, после чего следовал обвал. Так было, в частности, с бумагами производителя конфет «Мишка косолапый» и шоколада «Аленка» — московской кондитерской фабрики «Красный октябрь», компании «Мостотрест» и нескольких других.

Специалисты считают подобные события, в общем, вполне логичными для сегодняшнего российского фондового рынка, основную массу которого составляют неквалифицированные инвесторы, а объемы торгов, в том числе из-за отсутствия на бирже нерезидентов, сравнительно невелики. В такой ситуации разогревать акции «голубых фишек» слишком накладно, в отличие от низколиквидных бумаг третьего эшелона.

Если накрутить цену, а затем, на пике, начать их распродавать, можно неплохо заработать. В текущих условиях применять такой механизм стало проще, отметил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Насколько нам известно, инициаторами таких движений в основном выступают профессиональные инвесторы. Затем, после того как они вошли в дело, к росту котировок подключаются уже масса менее профессиональных игроков. Инструменты манипулирования — это публикации в Telegram-каналах, первоначальные какие-то инвестиции в определенные акции, которые затем дают большой рост.

В качестве примера можно привести акции компаний "Белуга" и "Красный октябрь". Таких ситуаций было достаточно много в последние месяцы. Бывали случаи, когда акции вырастали за неделю примерно на 100%, как, например, у РКК "Энергия". Другие бумаги вырастали примерно на 50-70%, а потом корректировались вниз».

О чем нужно сообщить в Telegram-канале, чтобы толпа инвесторов ринулась скупать те или иные акции? Неопытные игроки, как правило, реагируют подобным образом на информацию совершенно определенного характера, пояснил Сергей Суверов: «Обычно публикации сводятся к тому, что бумаги недооценены, или появляются какие-то новости фундаментального или технического характера, связанные с повышенным интересом к тому или иному активу. Например, что компания может получить какой-то крупный заказ от государства, или опубликует хорошую финансовую отчетность, или заплатит дивиденды. На новости о дивидендах особенно чутко реагируют инвесторы».

Смогут ли ЦБ и Мосбиржа что-то противопоставить подобной практике, которая таит в себе серьезные риски для неопытных частных инвесторов? Во-первых, кое-какие шаги в этом направлении уже предприняты. Так, составлен список акций третьего эшелона, для которых диапазон внутридневных колебаний котировок ограничен 10%.

Но, разумеется, этим дело не ограничится, уверен директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков: «В этом отношении, конечно же, работа ЦБ будет направлена на понимание того, кто совершает эти действия. В том числе, будут смотреть, кто является бенефициаром. Дальше, вполне вероятно, пойдут запросы к этим участникам торгов, могут возникнуть определенные претензии. Все будет зависеть от того, как будут квалифицироваться данные действия.

Минимальное, что может грозить недобросовестным игрокам, — это ограничение на участие в торгах. Также это может вполне быть квалифицировано как манипулирование рынком. Законодательством за это предусмотрена определенная ответственность.

Если же выяснится, что происходили некие скоординированные действия, например, через Telegram-каналы и так далее, то вплоть до уголовной ответственности может наступить. Кроме того, недобросовестных профучастников может ждать отзыв лицензии и определенные действия по отношению к руководству этих организаций».

Согласно российским законам, за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком предусмотрено в том числе тюремное заключение. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

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