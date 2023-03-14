Индекс паэльи в Испании показал рекордный рост

Стоимость основных ингредиентов паэльи в Испании за год выросла на 19,1%, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование, основанное на данных Национального статистического института страны. Показатель более чем в три раза превышает уровень инфляции в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Наиболее заметно подорожали оливковое масло (33,5% за год), бобовые и овощи (23,6%) и рис (21,2%). Соль, специи и приправы за год прибавили 17,1%, охлажденная и мороженая рыба — 9,4%, морепродукты — 7,9%.

Текущие темпы роста цен на продуктовый набор для приготовления главного национального блюда Испании — рекордные. Так, в феврале 2022 изменения стоимости в сравнении с тем же месяцем прошлого года составляли 9%. В феврале 2021-го — только 1,3%.

В феврале власти Испании повысили МРОТ на 8%. С 2018 года это повышение стало пятым — за это время минимальный размер оплаты труда в стране вырос на 47%. В правительстве рассчитывают, что мера перекроет рост цен в стране.

Григорий Лейба