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Коммерсантъ FM
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Власти Испании повышают МРОТ на 8%

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил во вторник, 31 января, о повышении минимального размера оплаты труда на 8%. Теперь он составит €1080 в месяц. Решение о повышении МРОТ в ближайшие недели должен одобрить совет министров страны, но в любом случае оно вступит в силу с 1 января 2023 года.

Нынешнее повышение МРОТ — уже пятое при премьере Санчесе, который занимает свой пост с июня 2018 года. За это время минимальный размер оплаты труда в стране вырос на 47%. В 2018 году он составлял €735,9.

Нынешнее повышение МРОТ практически полностью перекрывает рост цен в стране: инфляция в Испании по итогам 2022 года составила 8,4%. Кроме того, благодаря грядущему повышению минимальный размер оплаты труда теперь будет соответствовать примерно 60% от среднего уровня зарплат в стране. Именно эту цель и ставило перед собой нынешнее правительство страны.

Кирилл Сарханянц

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