Песков рассказал о планах Путина в годовщину вхождения Крыма в состав России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что накануне и в день годовщины присоединения Крыма у Владимира Путина запланировано несколько мероприятий, пишет «Ъ».

Дмитрий Песков отметил, что 17 марта президент проведет «субстантивное совещание», приуроченное к годовщине вхождения Крыма в состав России. При этом у главы государства запланированы и другие мероприятия в этот день.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет по видеоконференции накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]. Тоже по видеоконференции»,— цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин проведет пресс-конференцию в связи с открытием важного культурного и исторического объекта.

По итогам референдума в 2014 году Крым вошел в состав России. Однако большинство государств — членов ООН не признало его. В связи с этим после присоединения республики Запад начал вводить санкции против РФ.

Татьяна Ручкина

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