Politico: ЕС готовит аналог закона об иноагентах

Евросоюз работает над законопроектом, который обяжет неправительственные организации (НПО), консалтинговые и академические учреждения раскрывать данные о получении финансирования за пределами ЕС. Работа над документом находится на очень ранней стадии. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации Politico, версия европейского закона об иноагентах близка к аналогичным законам в США и Австралии. Документ затронет коммерческие и некоммерческие организации, физических лиц он не затронет.

По словам источников Politico, работа над документом должна быть завершена к концу мая. Неназванный представитель Еврокомиссии в разговоре с газетой назвал законопроект деликатным вопросом. По его словам, ЕК находится на раннем этапе сбора информации от «широкого круга заинтересованных сторон», чтобы убедиться в правильности подхода.

Как пишет Politico, ЕК разослала представителям НПО предварительную анкету об иностранном финансировании. По информации издания, в документе содержались подробные вопросы о средствах, полученных за пределами ЕС. Оценку результатов опроса должны завершить в апреле. Опросник будут использовать для оценки иностранного влияния.

Опрошенные Politico представители НПО заявили, что опасаются негативного влияния закона на демократию в ЕС. По их мнению, закон могут использовать лидеры вроде премьера Венгрии Виктора Орбана для борьбы с продемократическими движениями в своих странах.

На прошлой неделе парламент Грузии после массовых протестов провалил два законопроекта об иностранных агентах. Изначально в парламент страны внесли документ, который оппозиция назвала аналогом российского законодательства об иноагентах. После проправительственная фракция внесла документ, схожий с американским законом, однако оппозиция также выступила против.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Олеся Павленко