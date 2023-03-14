Брянские власти опровергли попытку атаки украинского дрона на местный химзавод

Правительство Брянской области опровергло сведения средств массовой информации и соцсетей о попытке атаки украинского дрона на химический завод в районе города Сельцо.

Как указано в сообщении правительства, оперативные службы не подтверждают сведения о том, что система «Панцирь» сбила беспилотник в нескольких километрах от предполагаемого места удара. Чиновники напомнили об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и призвали доверять только официальным источникам.

Ранее сегодня, 14 марта, беспилотник был сбит в другом приграничном регионе — Белгородской области. За день до этого там же были сбиты четыре ракеты.

С начала специальной военной операции на Украине власти приграничных регионов опровергают недостоверную информацию, распространяющуюся в социальных сетях. Так, например, прошедшей осенью курские власти опровергли слухи об эвакуации населения в Тамбов. Управление МВД по Курской области до этого назвало фейком сообщения о ранении в областном центре человека, поднявшего незнакомый предмет с земли. В конце прошлого месяца были опровергнуты сообщения о диверсантах, перешедших границу.

Сергей Толмачев, Воронеж