Курские власти опровергли сообщения о розыске диверсантов в приграничных регионах

Правительство Курской области опровергло информацию о розыске диверсантов в приграничных регионах России. «Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике»,— говорится в сообщении областного правительства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о розыске в Белгородской области диверсантов, возможно переодетых в российскую военную форму и помогающих вооруженным силам Украины. По его данным, у оперативников якобы есть список имен участников группы, которая может передвигаться на нескольких автомобилях.

За время проведения специальной военной операции власти приграничных регионов регулярно опровергают недостоверную информацию, распространяющуюся в социальных сетях. Так, например, прошедшей осенью курские власти опровергли слухи об эвакуации населения в Тамбов. Управление МВД по Курской области до этого назвало фейком сообщения о ранении в областном центре человека, поднявшего незнакомый предмет с земли.

Сергей Толмачев, Воронеж