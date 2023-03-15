Как закалялась «Северсталь»

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА все-таки сумел избежать вылета в стартовом раунде нынешнего розыгрыша, справившись в седьмой, решающей встрече серии дома — 5:3 — с «Северсталью», которая в первой двадцатиминутке вела со счетом 2:0. В другой венчавшей семиматчевую серию игре дня магнитогорский «Металлург» пробил себе дорогу во второй раунд play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ, одолев в овертайме — 4:3 — на чужой площадке «Автомобилист», хотя незадолго до окончания заключительного периода проигрывал с разницей в две шайбы.

Московский матч, которым завершалась самая неожиданная серия этого раунда, очень быстро заставил тех, кто верил, что уж на краю-то краха ЦСКА, собравшись, разозлившись, разнесет наглого выскочку, проклясть себя за самоуверенность. Такому — простому, логичному, пресному — сценарию не было в удивительном противостоянии места. Все было куда интереснее.

ЦСКА, конечно, старался давить, и иногда, взглянув на лед, можно было подумать, что у его соперника, которому и из своей-то зоны выходить тяжеловато, вряд ли что-то склеится. Но любой, кто видел предыдущие матчи «Северстали», должен был понимать, что взгляд обманывает, что череповецкая команда, присмотревшись к сопернику, обязательно дождется, когда можно было его куснуть.

И гости укусили армейцев. Жутко больно. Гол созрел как бы из ничего — из монотонной атаки, из неопасного с виду наброса Павла Денисова. Однако перед вратарем Адамом Рейдеборном были игроки, шайбу он разглядел поздновато и как-то неловко, словно начинающий волейболист мячик, отбил ее перед собой. А напротив Рейдеборна уже был выскочивший из засады Давид Думбадзе, едва ли рассчитывавший, что его первый в жизни гол в play-off выйдет настолько несложным.

А потом положение армейцев стало еще хуже. Форвард игравшей в большинстве «Северстали» Руслан Абросимов вдруг танком попер из-за ворот на переполненный пятачок. Шайба взмыла в воздух и по ней клюшкой, как опытный лесоруб топором, ударил Александр Петунин. Рейдеборн опять оказался не у дел, и видеопросмотр ЦСКА не помог. Игры высоко поднятой клюшкой он не обнаружил.

Помогло армейцам умение Сергея Плотникова правильно занимать позицию возле чужих ворот. В концовке второго периода, подправив пас Михаила Григоренко, он отставание сократил.

Чтобы сожрать его без остатка, ЦСКА пришлось страдать против цепкой «Северстали» львиную долю второго периода. Страдания, однако, с лихвой окупились. Владислав Провольнев шикарно сымитировал готовность исполнить могучий щелчок, а сам после своего богатырского замаха тонко катнул шайбу к стойке, на притаившегося там Владислава Каменева. И это был уже настоящий чемпионский гол: он буквально сиял классом, изысканностью.

А в периоде заключительном Провольнев уже ничего не имитировал — просто щелкнул по шайбе так, как может. А может он посылать ее в чужие ворота с сумасшедшей скоростью, так, что даже находящиеся, как Александр Самонов, в тонусе вратари не в состоянии среагировать. Переваривая удар, «Северсталь» проворонила выпад Максима Соркина. Но и это еще был не приговор, потому что «Северсталь» одну шайбу отыграла, а затем отчаянно наседала, убрав Самонова на скамейку ради лишнего полевого игрока. Впрочем, штурм вырулил к голу в пустые ворота от Каменева.

Другой матч, состоявшийся во вторник,— уже в паре соперников равных, посеянных в восточной сетке по соседству,— вывел в следующий раунд Кубка Гагарина «Металлург», отправив на отдых «Автомобилист» А его сюжет тоже тянул на живую рекламу таких столкновений. Он начинался для магнитогорцев совсем неплохо — с гола в большинстве Никиты Коростелева, с отраженного на излете первого периода вратарем Эдди Паскуале буллита. Именно гости контролировали ситуацию, именно на них жутко хотелось ставить.

Но екатеринбуржцы все исправили. Тот самый Георгий Белоусов, что оплошал с буллитом, реваншировался за неудачу шикарным пасом на сравнявшего счет Ника Эберта, а потом Сергей Широков использовал численное преимущество. В заключительном периоде Белоусов опять показал замечательные ассистентские навыки, которые теперь позволили отличиться Алексею Макееву, и остаток матча превратился для «Металлурга» в сплошную пытку. Вроде бы надо атаковать, но «Автомобилист», которому уже не обязательно забивать, чересчур крепок, а если зарываешься, он тут же касается тебя в ответ.

И не ставить на хозяев уже было просто глупо — они убедительно приближали выигрыш. Терпеть оставалось семь минут. И тут Макеев зацепил клюшкой Николая Голдобина и заработал удаление, а Денис Зернов, перекрыв обзор голкиперу Игорю Бобкову, подправил клюшкой мощный бросок Семена Кошелева. «Металлург», только что обреченный, воспрянул духом и ринулся дожимать удачу. И дожал, когда после прострела Брендана Лайпсика шайба срикошетила в сетку от Егора Яковлева.

Так матч вырулил к овертайму, в котором все решила передача Лайпсика на Голдобина и бросок нападающего в девятку. Во втором раунде Кубка Гагарина магнитогорский клуб сыграет с «Авангардом». В еще одной восточной четвертьфинальной паре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом», а пары западные составили СКА и «Торпедо», а также ЦСКА и «Локомотив».

Алексей Доспехов