Вопрос цены

Екатерина Кизевич, генеральный директор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой компании Atvira Фото: Предоставлено пресс-службой компании Atvira

Несмотря на экономические трудности, 2022 год прошел для российской логистической отрасли довольно продуктивно. Экономические трудности всегда побуждают рынок быстрее адаптироваться к новым условиям, вырабатывать уникальные для данного времени решения. Так, период жестких локдаунов отсеял зарубежные компании и некоторых начинающих предпринимателей, а также сформировал новые маршруты, увеличил роль параллельного импорта и запустил проекты по решению логистических проблем, в частности по расширению грузового железнодорожного терминала Восточного направления. Все это отразилось на стоимости перевозок.

Себестоимость импортируемого товара складывается из нескольких пунктов. Помимо стоимости самого товара и логистики, в нее входят складские издержки: расходы по перемещению груза на консолидационный склад, его хранение до отправки, а также работа с контейнером на терминале. Немаловажную часть составляют таможенные издержки: таможенное оформление в Китае и по прибытии в Россию, таможенные сборы и пошлины, оформление разрешительной документации и сертификатов.

За прошлый год существеннее всего выросли именно транспортные издержки, зависящие от изменения валютного курса. Последний ощутимый скачок цен на морской фрахт и бронь морских контейнеров произошел в феврале 2022 года, затем началось постепенное снижение. Сейчас стоимость стабилизировалась на уровне $3–4 тыс. за перевозку Китай — Владивосток в 40-футовом контейнере, что на 40% ниже пиковых $6–7 тыс., приходящихся на разгар пандемии. Впрочем, к доковидным значениям $600–800 затраты не вернутся.

Существенной экономии при доставке из-за рубежа можно достигнуть сведением к нулю финансово-правовых рисков, а также пользуясь возможностями господдержки (беспошлинный ввоз, упрощение сертификации, параллельный импорт). Чтобы избежать таможенных штрафов, необходимо тщательно подготавливать сопроводительную документацию, в том числе перевести с иностранного языка прилагающиеся паспорта для высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, один из популярных способов экономии — консолидация грузов, когда заказы разных грузополучателей перевозятся в одном контейнере. Это позволяет отправителю сэкономить на транспортных расходах, а получателю — получить груз по более низкой цене, чем если бы был использован отдельный контейнер для каждого груза.