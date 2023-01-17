ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса достиг рекордных $227,4 млрд в 2022 году

Профицит текущего счета платежного баланса России в 2022 году расширился относительно показателя предыдущего года почти в два раза, следует из предварительной оценки Банка России. Он составил $227,4 млрд. В 2021 году эта цифра составляла $122,3 млрд.

Увеличение профицита счета текущих операций связан с существенным расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг, поясняет ЦБ. «Значимое расширение положительного сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано как снижением обязательств перед нерезидентами, так и соразмерным ростом иностранных активов российской экономики»,— сообщает Банк России.

В IV квартале прошлого внешнеторговый профицит составил $45,9 млрд. В III квартале эта цифра равнялась $65,6 млрд. Объем экспорта услугами и товарами в прошлом году составил $628,1 млрд по сравнению с $550 млрд в 2021 году. Объем импорта в 2022 году составил $345,8 млрд, в 2021 году эта цифра была $379,9 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе—ноябре 2022 года составлял $225,7 млрд, также увеличившись более чем в два раза относительно показателя соответствующего периода 2021 года. Профицит счета текущих операций в январе—сентябре 2022 года формировался в условиях значительного роста мировых цен на основные товары российского экспорта, ставшего причиной увеличения стоимости экспорта на 27,5%, и усиления геополитических вызовов, обусловивших снижение импорта на 8,9%.

В III квартале 2022 года профицит счета текущих операций оставался высоким — $52 млрд. При этом его превышение уровня аналогичного периода прошлого года уменьшилось до $16 млрд.

Согласно данным ЦБ, продолжается сокращение торгового профицита — в ноябре он достиг минимумов с июня 2021 года — $12,6 млрд. Это отмечали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Профицит текущего счета снизился до $10,3 млрд (минимум с мая 2021 года) против $17,7 млрд в октябре и $17,1 млрд в среднем за III квартал 2022 года.

Мария Федотова