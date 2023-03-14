Песков: Россия не признает решения Международного уголовного суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения Международного уголовного суда (МУС) по делам о военных преступлениях российской армии на Украине. Накануне The New York Times (NYT) сообщила, что МУС собирается возбудить уголовные дела о военных преступлениях и запросит ордера на арест нескольких человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

По информации NYT, МУС планирует в скором времени возбудить первые два дела о международных военных преступлениях против российских военных в конфликте с Украиной. Пока неизвестно, кому будут предъявлены обвинения в каждом случае. Reuters также сообщал, что МУС собирается добиваться ареста российских чиновников по обвинению в насильственной депортации детей с Украины и нанесению ударов по гражданской инфраструктуре. По данным издания, в ордера могут также включить обвинения в геноциде. Их должны выдать в «краткосрочной перспективе», если обвинения одобрит судья предварительного производства.

Российские официальные лица не раз отрицали удары по гражданской инфраструктуре и депортацию детей с Украины. По оценке Reuters, Москва отклонит запрос на арест чиновников, однако выдача ордеров может усилить дипломатическую изоляцию страны.

Что происходит на 384-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».