Уиткофф надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
«Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, и в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования»,— сказал господин Уиткофф.
По словам спецпосланника, на трехсторонних переговорах могли бы присутствовать «представители технических групп». Если сегодня добиться решения этого вопроса не получится, Стив Уиткофф рассчитывает, что Владимир Путин хотя бы рассмотрит такое предложение.
Представители России, США и Украины проводили переговоры по мирному урегулированию в начале 2026 года. Встречи пришлось приостановить из-за концентрации США на разрешении конфликта с Ираном. В сентябре Вашингтон возобновил мирные инициативы. Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали на переговоры в Москву и Киев, однако в формате технических групп из трех стран встречи еще не проводили.