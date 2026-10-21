Уиткофф надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Представители России, США и Украины проводили переговоры по мирному урегулированию в начале 2026 года. Встречи пришлось приостановить из-за концентрации США на разрешении конфликта с Ираном. В сентябре Вашингтон возобновил мирные инициативы. Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали на переговоры в Москву и Киев, однако в формате технических групп из трех стран встречи еще не проводили.