СМИ: МУС готовит против России два дела о «военных преступлениях»

Международный уголовный суд (МУС) планирует добиваться ареста российских чиновников за «насильственную депортацию детей с Украины и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Если это произойдет, то это будут первые дела о международных военных преступлениях, имеющие отношение к военной операции России на Украине. The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщает, что МУС намерен возбудить два дела о военных преступлениях и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Хан

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters Карим Хан

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters

Главный прокурор МУС Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии судей предварительного производства, которые решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест или следователям нужны дополнительные доказательства, сообщает NYT. Пока неясно, кому суд планирует предъявлять обвинение в каждом случае, отмечает издание.

Согласно ст. 63 Римского статута МУС, заочный судебный процесс невозможен.

Источник Reuters сообщает, что ордера на арест могут включать обвинения в геноциде, ожидается, что они будут выданы в «краткосрочной перспективе», если будут одобрены судьей предварительного производства в Гаагском суде. Россия наверняка отклонит ордера на арест любого из своих должностных лиц, отмечает Reuters, однако международное судебное преследование за военные преступления может усилить дипломатическую изоляцию Москвы и затруднить для обвиняемых выезд за границу.

8 марта NYT со ссылкой на источники сообщала, что Пентагон не позволяет делиться с МУС доказательствами, собранными американскими спецслужбами по военной операции на Украине, поскольку военные опасаются создания прецедента, который мог бы открыть возможность для судебного преследования американцев.

Reuters также отмечает, что сообщения о возможных международных обвинениях появились на фоне информации о вероятном визите в Россию на следующей неделе председателя КНР Си Цзиньпина.

Удары по гражданской инфраструктуре на Украине Россия отрицает, а дети, по заявлению российской стороны, перевозятся в рамках гуманитарной кампании.

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Мария Федотова