Минцифры предложило бессрочное обнуление налога на прибыль для IT-компаний

Минцифры предложило сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замглавы министерства Александра Шойтова полномочному представителю правительства России.

Закон, обнуливший налог на прибыль до 31 декабря 2024 года, был принят в июле 2022 года в рамках мер поддержки IT-отрасли. «Принимая во внимание возможные сроки принятия законопроекта, фактический срок применения предлагаемых льгот будет ограничен календарным годом. В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль»,— говорится в письме.

С предложением по нулевой ставке Минцифры выступило после обращения от члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина («Единая Россия»). В своем законопроекте он предложил расширить перечень IT-компаний, подпадающих под налоговые льготы. В документе отмечалось, что в настоящее время налоговые льготы распространяются на разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем.

Антон Немкин считает, что такой подход развивает «неравные конкурентные условия на рынке» и может привести к непропорциональному развитию различных сегментов IT-отрасли и «общему замедлению развития IT-индустрии в России».

В 2020 году правительство одобрило законопроект, по которому налог на прибыль для аккредитованных IT-компаний снижался с 20% до 3%. Эта норма действовала бессрочно. В июле 2022 года президент Владимир Путин утвердил поправки, по которым налог составил 0% до 2024 года.

В январе источники «Ъ» в правительстве рассказали, что крупнейшие российские ассоциации разработчиков программных обеспечений обсуждали с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным продление льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Представители ассоциаций предложили сделать нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний бессрочной или повысить ее до 3%, но также оставив ее бессрочной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготы запутались в сроках».

Милена Костерева