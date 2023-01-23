Льготы запутались в сроках

Участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, которая по новым льготам действует до 2024 года, бессрочной либо четко закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%. Компании опасаются, что по окончании действия льгот ставка вернется на уровень 2020 года и составит 20%. Юристы полагают, что компании смогут вернуться к ставке в размере 3% с 2025 года без специальных мер. Но даже в таком случае, подчеркивают участники рынка, рост налогов затруднит проекты импортозамещения зарубежных ПО и техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в правительстве рассказали, что в конце 2022 года крупнейшие российские ассоциации разработчиков ПО обсуждали с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным продление льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний.

Правительство летом 2020 года в рамках очередного пакета мер поддержки IT-отрасли приняло законопроект, по которому налог на прибыль для аккредитованных IT-компаний снижался с 20% до 3%. В документе не был указан срок действия льготы. В июле 2022 года президент утвердил поправки, по которым налог составил 0% до 2024 года.

На совещании в Минцифры участники отрасли поясняли, что ограничение срока действия ставки «создает неопределенность для многих компаний в сегменте», говорит исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Представители ассоциаций предложили рассмотреть возможность либо сделать нулевую ставку налога на прибыль бессрочной, либо, если это невозможно, повысить налоговую ставку до 3%, но также оставив ее бессрочной»,— отмечает он.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров также считает оптимальным возвращение к порядку предоставления льготы по налогу на прибыль со ставкой 3% и бессрочным действием льготы. «Но это одно из предложений, решения пока нет»,— сказал он. По словам еще одного участника совещания, отрасль опасается, что по окончании 2024 года ставка налога для IT-компаний вернется на уровень 20%. В Минцифры “Ъ” не ответили.

Советник BGP Litigation Денис Савин считает опасения неоправданными: «Принятые в 2020 году пониженные ставки продолжают действовать. С 2025 года IT-предприятия не вправе будут воспользоваться нулевой ставкой по налогу на прибыль, но вернутся к 3%, если, конечно, законодатели не решат продлить действие дополнительной льготы».

Поступление средств в бюджеты IT-компаний происходит неравномерно, и основные платежи приходятся на третий и четвертый кварталы года, поэтому компаниям необходимо создавать финансовый запас хотя бы на шесть месяцев, говорит председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Если налоговая ставка вернется на уровень 20% или даже 3%, положение в отрасли значительно ухудшится, а привлекательность российской юрисдикции для бизнеса — снизится»,— отмечает он. Это грозит сокращением бюджета IT-компаний на заработную плату сотрудникам и их увольнениями, считает господин Смирнов.

Возращение налоговой ставки для IT-компаний может «подтолкнуть их к переезду в страны с более комфортным налоговым режимом, такие как Грузия, Армения или ОАЭ», полагает председатель совета торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

Повышение налоговой ставки скажется на возможности инвестировать в новые разработки, говорит гендиректор Zecurion Алексей Раевский. Оно отразится и на проектах в рамках «дорожных карт» развития нового общесистемного и индустриального программного обеспечения и разработках программно-аппаратных комплексов, добавляет гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев (одобренные правительством проекты будут финансироваться за счет разработчиков; см. “Ъ” от 13 декабря 2022 года).

«Финансирования институтов развития не хватит на такое количество проектов, разработчики будут вкладывать собственные средства,— поясняет господин Сивцев.— Если вернут налог на прибыль, это станет дополнительной нагрузкой на денежный поток компаний и сократит объем инвестиций в развитие продуктов».

Тимофей Корнев, Никита Королев