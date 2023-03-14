Власти Новосибирска для безопасности хотят закрыть медцентр рядом с домом, где взорвался газ

Из-за движения плит и каркаса дома 39 на Линейной, пострадавшем от взрыва газа в феврале, дальнейшая эксплуатация расположенного вблизи медицинского центра может быть не безопасной, считают в мэрии. Подвижность плит, по словам вице-мэра Александра Кондратьева, наблюдается с момента взрыва бытового газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы будем торопиться со сносом. Учитывая, что к дому примыкает медцентр, у них не единая стена, но двухэтажное здание расположено впритык, поэтому при таком движении конструкции объекта, его эксплуатация небезопасна. Мы готовим обращение в прокуратуру с целью принятия мер собственником объекта по прекращению эксплуатации центра для безопасности его сотрудников и клиентов», - прокомментировал Александр Кондратьев.

Взрыв бытового газа в доме 39 на Линейной произошел 9 февраля, в результате происшествия 15 человек погибли.

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Лолита Белова