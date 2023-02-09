Взрыв не пощадил пятиэтажку

В Новосибирске в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, погибли восемь человек, включая двухлетнего ребенка, девять человек пострадали. По факту взрыва следственные органы возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг. В рамках расследования были задержаны двое жителей Омской области, которые днем ранее занимались обслуживанием газовых плит в этом доме. Жильцы дважды сообщили в диспетчерскую службу о запахе газа в квартирах — первый раз накануне местная служба газа ликвидировала источник утечки, второй вызов поступил за несколько минут до происшествия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два подъезда жилого дома частично обрушились в новосибирской пятиэтажке

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Два подъезда жилого дома частично обрушились в новосибирской пятиэтажке

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Взрыв в пятиэтажном жилом доме №39 на улице Линейной в Новосибирске произошел в четверг в 7:43. Второй подъезд панельной «хрущевки», возведенной в 1966 году, полностью «сложился», третий — частично обрушился. Всего в доме в четырех подъездах было 60 квартир, половина которых была уничтожена взрывом. Несмотря на возраст здания, по данным сайта Министерства строительства и ЖКХ России, его износ составлял всего 14%.

На месте взрыва сразу начался сильный пожар, охвативший несколько этажей. Жильцы в чем были выбегали на улицу, в это утро температура воздуха была ниже –20 градусов. Многие успели захватить лишь документы. По предварительным данным, самостоятельно из дома эвакуировались 50 человек. Уже через несколько минут первые пожарные расчеты и экипажи скорой помощи прибыли к месту происшествия. Медпомощь пострадавшим оказывали врачи расположенной поблизости частной клиники.

Специальные службы обес­точили дом, отключили подачу газа. Группировка пожарных на месте взрыва постепенно возросла со 197 человек до 473, а число спасательной техники — с 61 до 131 единицы. Проведение операции, рассказывают спасатели, затруднял сильный мороз, а неубранный снег мешал проезду пожарных машин внутри двора. Для расстановки спецтехники потребовалось расчистить двор от сугробов.

Справившись с огнем, спасатели приступили к разбору завалов. Предварительная площадь обрушения составила 200 кв. м. В подвале рухнувшего подъезда пожарно-спасательный расчет обнаружил живую женщину. С помощью автолестницы спасатели приподняли многотонную плиту и вытащили пострадавшую. Ее уложили на носилки и передали бригаде врачей.

Время от времени на месте поисковой операции объявляли «минуты тишины» и выключали всю технику, чтобы услышать голоса тех, кто мог оставаться под железобетонными плитами. Место обрушения обследовали с лабрадорами, обученными поиску людей. Повезло не только спасенной женщине. Сотрудники МЧС достали из-под плит котенка, мяуканье которого услышали. Спустя некоторое время им пришлось обрушить еще державшиеся конструкции верхнего этажа, поскольку они угрожали спасателям.

Около 10:15 начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, который возглавил работы по ликвидации последствий взрыва, заявил об одном погибшем, добавив, что другого человека, также считавшегося погибшим, удалось «откачать врачам». Генерал предположил, что большинство жильцов к моменту взрыва могли уйти на работу.

Данные о том, сколько человек может оставаться под завалами, постепенно уточнялись по результатам работы спасателей и обзвона жильцов. По мере разбора завалов росло и число погибших. Так, днем были найдены тела женщины и двухлетнего ребенка, вечером спасатели извлекли тело 80-летней пенсионерки и еще одной женщины. К моменту сдачи номера было известно о восьми погибших и девяти пострадавших. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в МУП «Новосибирский метрополитен», один из погибших — сотрудник предприятия Александр Дурасов. Рано утром он шел на работу и по несчастью оказался рядом с местом взрыва.

В Новосибирск прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с оперативной группой центрального аппарата ведомства. Как сообщил уже вечером Александр Куренков, под завалами могут находиться еще восемь человек. Вероятность того, что они живы, невелика, учитывая пожар и мороз. По словам министра, техники и людей на месте работает достаточно, но на разборы завалов могут уйти сутки. Чиновник добавил, что ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина.

Жильцов, лишившихся крыши над головой, разместили в здании находящейся поблизости школы №85. С ними работают психологи. Туда же новосибирцы стали приносить одежду, продукты и другие вещи, которые могут потребоваться людям, внезапно потерявшим жилье. Во второй половине дня пункт сбора гуманитарной помощи перенесли в помещение комплексного центра социального обслуживания населения.

Пострадавших временно расселят в маневренном муниципальном жилом фонде. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что восстанавливать подвергшийся разрушениям дом нецелесообразно. «Принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»,— сказал он. По его словам, необходимые средства выделят из резервного фонда облправительства. «Рассматривается вопрос о материальной поддержке пострадавших, у мэрии есть право оказать помощь до 100 тыс. руб.»,— сказал также мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По факту взрыва бытового газа областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны 45-летняя и 25-летний жители соседней Омской области. Выяснилось, что несколько дней назад, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной. «9 февраля этого года из-за утечки газа из газоиспользующего оборудования и произошел взрыв»,— сообщили в СУ СКР по региону. В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд о заключении подозреваемых под стражу. В ООО «Новосибирскоблгаз» сообщили „Ъ-Сибирь“, что 8 февраля, накануне инцидента, сотрудники выезжали на Линейную, 39 для устранения утечки газа. По данным компании, жильцы квартиры №55 пожаловались диспетчеру на запах. Выехавшая по вызову аварийная бригада оперативно выявила утечку и в 13:32 устранила ее. Еще один вызов поступил за несколько минут до взрыва, однако проверить его аварийная бригада не успела.

Константин Воронов, Валерий Лавский