Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 марта

10:13. 14 марта в 14:00 в белгородском райцентре Шебекино пройдет проверка новой сирены и громкоговорителя. Об этом сообщила администрация городского округа. Оборудование включат в районе улиц Свободы и Богдана Хмельницкого. Проверка оценит, какую площадь может покрыть одно звуковое устройство. Оборудование устанавливается в рамках усовершенствования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

8:48. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Липецке подозреваемого в краже гуманитарной помощи, предназначенной для участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. В полицию обратилась 28-летняя девушка. По ее словам, с общей кухни в общежитии по улице Дзержинского неизвестный украл собранную посылку с продуктами питания, обувью, лекарственными препаратами и средствами личной гигиены. Общая сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Полицейские по горячим следам задержали 48-летнего липчанина, который жил в одной из комнат общежития и уже признал вину. Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, до пяти лет лишения свободы)

7:30. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что ночью над облцентром сработало ПВО. По его словам, утром администрации проведут подомовой обход «и если разрушения есть, сразу начнут восстановление».

«Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву»,— рассказал глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 марта