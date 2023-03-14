В Красноярске началось строительство Национального центра В.П. Астафьева за 426 млн рублей

Красноярский край приступил к реализации проекта по строительству Национального центра В.П. Астафьева за 426,3 млн руб. в селе Овсянка. Ввод в эксплуатацию планируется весной 2024 года.

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Фото: Александр Сизухин, Коммерсантъ Писатель Виктор Астафьев

Фото: Александр Сизухин, Коммерсантъ

В здании предусмотрены конференц-зал, экспозиционные залы, классы и детский центр. Договор управление капитального строительства Красноярского края в качестве заказчика подписало с ООО «СК Георг».

Отмечается, что одной из особенностей будущего центра станет его форма - имитация маяка, который будет хорошо виден издалека.

Помимо Национального центра В.П. Астафьева в 2023 году в Красноярском крае будут построены еще два крупных инфраструктурных объекта. В их числе - Красноярский хореографический колледж за 2,8 млрд руб. и Международный центр креативных индустрий «Поздеев центр» на Предмостной площади за 1,7 млрд руб. Срок сдачи объектов – сентябрь 2025 года.

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Лолита Белова