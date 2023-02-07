В Красноярске будут построены три новых объекта культуры за 5 млрд рублей

Правительство Красноярского края заключило государственные контракты на строительство трех крупных объектов культуры, сообщил сегодня председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

В числе новых проектов: Красноярский хореографический колледж за 2,8 млрд руб. и Международный центр креативных индустрий «Поздеев центр» на Предмостной площади за 1,7 млрд руб., а также Национальный центр В.П. Астафьева в Овсянке за 357 млн руб. Срок сдачи объектов – сентябрь 2025 года.

Договоры управление капитального строительства Красноярского края в качестве заказчика подписало с компаниями: ООО «СК Титан», ООО «Промстройинвест» и ООО «СК Георг», - уточнили «Ъ-Сибирь» в правительстве региона.

«Масштабные капиталовложения в краевую культуру ведутся уже несколько лет, за это время нам удалось привести в порядок и оснастить значительное количество объектов по всему краю – дома культуры, детские художественные школы, библиотеки, театры. Эта работа продолжается», – отметил Юрий Лапшин.

В 2023 году также запланировано строительство еще одного крупнейшего социального объекта – детской многопрофильной больницы на 640 мест. Ее общая площадь составит 98,6 тыс. кв. метров, сметная стоимость около 24 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова