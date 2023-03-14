Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова

Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство об УДО Евгения Покушалова — бывшего заместителя директора медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ и члена-корреспондента РАН, предает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Ходатайство Покушалова удовлетворить. Освободить от отбывания дальнейшего наказания»,– сказал судья Елена Лахина. Она также добавила, что Евгений Покушалов должен встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию.

Сам Евгений Покушалов поддержал свое ходатайство об УДО, пояснив, что хотел бы продолжить заниматься научной деятельностью. По его словам, на свободе он «принесет больше пользы обществу, чем в местах лишения свободы».

Приговор Евгению Покушалову, ранее занимавшему пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина, вынесли 3 ноября 2021 года. Профессор обвинялся в соучастии в хищении 1,8 млрд руб. при госзакупках для медучреждения. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц, в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) ему назначили 2,5 года в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Столь мягкий приговор был обусловлен тем, что член-корреспондент РАН Евгений Покушалов заключил сделку со следствием, дав показания на других предполагаемых участников схемы хищений. Законность приговора профессору подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

Местом отбывания наказания ученому была определена ИК 3 для впервые осужденных, которая находится в Первомайском районе Новосибирска. В феврале 2023 года ученый подал прошение об УДО.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Константин Воронов