Болезненный AUKUS

Президент США и премьер-министры Великобритании и Австралии 13 марта собираются обнародовать ключевые принципы и особенности трехстороннего оборонного союза AUKUS во время их встречи в Калифорнии. Как отмечают западные СМИ, планы альянса, предполагающие, в частности, поставку атомных подводных лодок Австралии, окончательно закрепляют за Китаем статус предполагаемого противника всех трех стран. В Пекине такое их поведение считают «крайне безответственным». Между тем участие в оборонном союзе грозит Австралии большими проблемами в отношениях с Пекином, которые только-только начали выправляться после трех лет торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В понедельник, 13 марта, президент США Джо Байден, а также премьеры Великобритании и Австралии Риши Сунак и Энтони Албаниз встретятся в калифорнийском Сан-Диего, чтобы, помимо прочего, детализировать планы по поставке Канберре атомных подводных лодок. Заключенный 18 месяцев назад союз AUKUS, в основе которого лежит военная составляющая, вызвал особенно бурную реакцию у Франции и Китая. Но если Париж разгневался тогда из-за внезапно сорвавшегося контракта на строительство 12 подлодок для Австралии и, кажется, за полтора года смирился с участью проигравшего, то у Пекина военный союз трех стран по-прежнему вызывает полное отторжение. В Китае соглашение считают «крайне безответственным» и дестабилизирующим Индо-Тихоокеанский регион.

Беспокойство Пекина неудивительно, поскольку, во-первых, три страны никогда не скрывали, против кого направлен союз, а во-вторых, масла в огонь подливают СМИ, звучащие порой воинственнее официальных лиц в Вашингтоне, Лондоне и Канберре. Так, британская The Financial Times в преддверии знаковых переговоров в Сан-Диего написала, что последний раз США, Австралия и Великобритания объединялись «для борьбы с агрессией в Тихом океане более 70 лет назад, когда эти три страны воевали против Японии». «Когда президент США Джо Байден встретится с премьерами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Албанизом на военно-морской базе в Сан-Диего в понедельник, они будут делать именно это (объединятся против агрессии.— “Ъ”), подразумевая нового потенциального врага: Китай»,— отметила газета.

Главный проект AUKUS на сегодняшний день — строительство для Австралии подлодок на атомном двигателе. Сейчас эта страна обладает флотом из шести субмарин, работающих на дизель-электрических двигателях. После появления у нее атомных подлодок она пополнит короткий список стран, обладающих подводными средствами такого класса. Пока в этот список входят США, Великобритания, Франция, Китай, Индия и Россия. Строиться подлодки, за основу которых будет взята британская субмарина класса Astute, будут в Аделаиде, на юге Австралии, под чутким технологическим руководством США и Великобритании. Первые атомные подлодки будут введены в эксплуатацию ближе к 2040 году. До того момента, чтобы заполнить временной пробел, Канберра планирует закупить у США порядка пяти подлодок класса Virginia, которые тоже еще должны быть построены.

По независимым оценкам, согласно The Financial Times, строительство и поставки по меньшей мере восьми подлодок в течение 30 лет обойдутся Австралии в $125 млрд.

Помимо этого, пакт AUKUS подразумевает обмен информацией и технологиями между тремя странами в различных областях — от разведки и квантовых технологий до гиперзвукового оружия. При этом остаются вопросы, как именно будет функционировать подобный союз, поскольку в некоторых областях предполагаемого сотрудничества, США, например, запрещено делиться информацией с гражданами других государств, пусть и союзных. Схожая проблема возникает и в вопросе строительства атомных субмарин. По мнению Китая, передача подлодок с атомным реактором Австралии — неядерной державе — станет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Подписанты AUKUS, правда, уверяют, что беспокоиться не о чем — все реакторы будут поставляться «сваренными, экранированными и герметично закрытыми», сообщает газета The Guardian.

В преддверии встречи активнее всех ее комментировал премьер Британии Риши Сунак. Отправляясь в США, он заявил, что «глобальные альянсы», такие как AUKUS,— «величайший источник силы и безопасности». Подобные союзы, по его словам, укрепляют связи между ближайшими союзниками, обеспечивают их безопасность и создают экономические преимущества. Господин Сунак, который впервые посещает Штаты в качестве премьера Соединенного Королевства, также намерен в ближайшие дни презентовать новый комплексный обзор обороны и внешней политики Великобритании, который был обновлен после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В нем, в частности, будет отмечено «все более вызывающее беспокойство поведение» Китая под руководством председателя Си Цзиньпина, «серьезные риски», создаваемые Россией, а также «гибридные угрозы» экономике и энергетической безопасности.

Между тем для Австралии, которая публично также выражает радость от столь тесного сближения с главными союзниками, AUKUS может обернуться серьезными проблемами. Как отметила газета The Washington Post, три года австралийско-китайские отношения штормило из-за ввода различных торговых пошлин, однако сейчас страны наконец-то начали налаживать постоянный диалог между должностными лицами разного уровня. Например, в ближайшее время в Пекин планирует поехать министр торговли Австралии Дон Фаррелл. «Почти во всех аспектах, где у нас были торговые блокировки или споры, похоже, достигнут прогресс. Моя задача — превратить эти обсуждения в практические результаты для австралийского бизнеса»,— недавно хвастался господин Фаррелл.

Тем не менее, подчеркивает The Washington Post, когда бизнесмены обеих стран «размечтались о возвращении к бурной торговле десятилетней давности, сближение сталкивается с препятствием на этом пути — или, скорее, на море». «AUKUS маячит на горизонте, и, что бы ни случилось, Пекину это не понравится. Это наложит некоторые ограничения на степень сближения Австралии и Китая»,— считает исполнительный директор исследовательского института Lowy в Сиднее Майкл Фуллилав. По мнению издания, для демократа Джо Байдена вовлечение в союз Австралии крайне важно для его политики противостояния Китаю, которую он унаследовал от прежней республиканской администрации Дональда Трампа. Зато Канберра оказалась в незавидном положении: на одной чаше весов — сильнейший союзник, на другой — крупнейший торговый партнер. Причем принципиальное согласие создать AUKUS было достигнуто в 2021 году в разгар торговой войны Пекина и Канберры. Сейчас ситуация изменилась, но отказаться от военного союза с американцами и британцами австралийцам уже не с руки. «Это станет задачей внешней политики Австралии на годы: пытаться гарантировать нашу безопасность, увеличивая наши возможности за счет усиления наших старых альянсов, и в то же время стремиться сотрудничать с Китаем, когда это возможно»,— отметил господин Фуллилав.

Алексей Забродин