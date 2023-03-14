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Коммерсантъ FM
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Банки Кубы начали принимать карты «Мир»

Некоторые банки Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Внедряется возможность оплаты товаров и услуг.

На банкоматах ряда банков отображается эмблема системы «Мир», передает ТАСС. В этих устройствах возможно снятие наличных с российских карт. Деньги выдаются в кубинских песо. Кур составляет около 1,5 песо за 1 руб. без учета комиссии за операцию. Корреспонденту ТАСС в нескольких заведениях сообщили, что возможность оплаты с российских карт появится скоро, после настройки оборудования.

Власти пока официально не анонсировали начало работы системы «Мир». В начале марта советник по туризму посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага говорила, что страна ведет работу по запуску платежной системы. По информации посла РФ на Кубе Андрея Гуськова, работа близка к завершению.

Платежная система «Мир» на данный момент работает в некоторых банка-партнерах в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Больше 15 стран выражали готовность в ее внедрении.

Как россиянам за границей получить доступ к своим средствам — в материале «Ъ» «Трудности переводов».

Леонид Уварчев

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