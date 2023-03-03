Куба готовится к запуску платежной системы «Мир»

Куба ведет работу по запуску в стране российской платежной системы «Мир». Об этом сообщила советник по туризму посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага.

«На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы "Мир", это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры»,— сообщила она «Интерфаксу». По словам Кристины Леон Изнаги, туристы из России имеют большое значение для Кубы.

Ранее сегодня, 3 марта, посол России на Кубе Андрей Гуськов в интервью «РИА Новости» рассказал, что подготовка к запуску «Мира» в республике близка к завершению. Изначально ее планировали внедрить к концу 2022 года.

На данный момент карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Центробанк хочет расширить географию «Мира» до 35 стран к 2030 году. Минфин США пригрозил санкциями за поддержку платежной системы «Мир» и Национальной системы платежных карт за рубежом.

Лусине Баласян