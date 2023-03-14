Свой в Доху

Как стало известно “Ъ”, председатель совета директоров «Роснефти» и бывший топ-менеджер Qatar Energy Тайеб Бельмахди, возглавивший совет директоров нефтекомпании летом прошлого года, может покинуть свой пост. Такое решение принял сам господин Бельмахди, мотивы и кандидатура нового главы совета неизвестны. Тайеб Бельмахди в этом статусном кресле сменил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которому после пяти лет работы пришлось уйти на фоне западных санкций против РФ из-за военных действий на Украине. Тогда же совет директоров покинули граждане ЕС, Швейцарии, Великобритании и США, в том числе представители крупнейшего иностранного акционера BP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Председатель совета директоров «Роснефти», независимый директор Тайеб Бельмахди может уйти с этого поста, рассказали источники “Ъ”. По словам одного из собеседников “Ъ”, господин Бельмахди, который возглавил совет директоров нефтекомпании в июне 2022 года, принял решение покинуть совет после истечения срока полномочий в июне «по собственному желанию». Тайеб Бельмахди родился в 1950 году, он является бывшим топ-менеджером Qatar Energy и экспертом нефтегазовой отрасли. В «Роснефти» отказались от комментариев.

В совет директоров «Роснефти» входят 11 человек. Крупнейшими иностранными акционерами «Роснефти» являются BP (19,5% акций) и QIA (катарский суверенный инвестфонд, 18,46%). После начала военных действий на Украине и введенных вследствие них западных санкций против РФ совет директоров «Роснефти» стали покидать европейцы. Так, еще в феврале 2022 года BP объявила о решении выйти из капитала «Роснефти» и отозвала своих представителей в совете директоров нефтекомпании — главу британской компании Бернарда Луни и ее экс-главу Роберта Дадли. Впрочем, за прошедший год BP так и не продала долю в «Роснефти» и по-прежнему остается крупнейшим иностранным акционером нефтекомпании.

После того, как в мае 2022 года вступили в силу блокирующие санкции ЕС против «Роснефти», ее совет директоров покинули экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль, бывший канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Господин Шредер возглавлял совет директоров «Роснефти» с 2017 года. Также в июне в новый совет не был переизбран председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, который был независимым директором. Несмотря на западные санкции, представители катарского QIA сохранили свои места в совете директоров нефтекомпании.

В июне прошлого года совет директоров «Роснефти» пополнили глава Газпромбанка Андрей Акимов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов, глава филиппинской трейдинговой компании Oil & Petroleum Holding International Resources (OPHIR) Педро Акино-младший, губернатор Красноярского края Александр Усс и Тайеб Бельмахди.

«Роснефть» представит новую кандидатуру в совет директоров вместо Тайеба Бельмахди, но пока собеседникам “Ъ” неизвестно, кто это будет. Должность главы совета директоров «Роснефти» традиционно считалась крайне статусной — до господина Шредера ее занимал на тот момент помощник президента РФ Андрей Белоусов, ныне первый вице-премьер. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сейчас занимает пост зампреда совета директоров.

Список кандидатов, согласно закону об акционерных обществах, должен быть сформирован не позже 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Предложения о кандидатах направляются акционерами, которые владеют не менее чем 2% голосующих акций компании. По общему правилу, поясняет юрист, председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа, при этом совет вправе в любое время переизбрать своего председателя. Глава совета директоров, добавляет Елена Гладышева, организует его работу, созывает заседания, организует на заседаниях ведение протокола, если иное не предусмотрено уставом общества.

Дмитрий Козлов