Минобороны подтвердило указания по отсрочкам от мобилизации и отметило их рекомендательный характер

Председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) получила ответ из Минобороны РФ на два своих запроса по поводу действия указаний Генштаба от 4 октября 2022 года по отсрочкам от мобилизации. Запросы датированы 31 января и 16 февраля, ответ на них — 28 февраля.

«Сообщается, что указания свое действие не прекратили. Вместе с тем указания носят рекомендательный характер для призывных комиссий по мобилизации»,— говорится в документе, скриншот которого госпожа Останина выложила сегодня, 13 марта, в своем Telegram-канале.

Об организации предоставления отсрочки от призыва по мобилизации говорилось в документе Генштаба, датированном 4 октября 2022 года (указание №315/2/3658). В нем прописаны категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва — забронированным, не годным к военной службе, занятым постоянным уходом за близкими родственниками и другим. Среди этих категорий перечисляются также граждане, у которых на иждивении есть трое и более детей до 16 лет. Один из запросов госпожи Останиной к Генштабу (от 16 февраля) касался вопроса о мобилизации отца троих детей. В запросе от 31 января депутат просила главу Минобороны Сергея Шойгу дать комментарий по действию указания №315/2/3658 в целом.

«Теперь понятна чехарда в регионах, где каждый трактовал Указания по-своему»,— прокомментировала ответ депутат от КПРФ.

В ответе Минобороны от 24 января на другой ее запрос по поводу указаний, касающихся отсрочек, слов о рекомендательном характере нет. Там лишь говорится, что указания свое действие не прекратили.

12 января Нина Останина со ссылкой на информацию члена Совета по правам человека Ирины Киркоры заявила об отмене пункта директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трижды отцы России».

Мария Федотова