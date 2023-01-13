Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что с Министерством обороны «отработан» вопрос об отсрочке от мобилизации для отцов троих и более детей. По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает действовать.

«Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему»,— написал он в своем Telegram-канале.

Отсрочка отменена из-за того, что мероприятия частичной мобилизации завершены, сообщили в Совете по правам человека при президенте (СПЧ). Об отмене отсрочки сообщила депутат Госдумы Нина Останина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Кремлю ничего об этом не известно.

Госпожа Останина ранее сообщила, что Минобороны России отменило свое прошлое решение. Речь идет об отмене пункта директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. По словам депутата, ведомство направило соответствующий документ в военные комиссариаты в конце декабря. В свою очередь на горячей линии Минобороны России заявили, что отсрочка для отцов с четырьмя детьми сохраняется. В СПЧ объяснили отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов ее завершением.

21 сентября президент РФ объявил в стране частичную мобилизацию. 31 октября Владимир Путин сообщил о ее завершении. Официального указа о завершении мобилизации не было.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».