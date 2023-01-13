Трижды отцы России

Заявления депутата Госдумы Нины Останиной и заместителя председателя Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирины Киркоры о том, что принято непубличное решение об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов троих детей, в пятницу вызвало большой общественный резонанс. Официального подтверждения этому факту “Ъ” получить в Минобороны не удалось. СМИ со ссылкой на военное ведомство сообщают, что «вопрос еще прорабатывается» и, «как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ответ призвал прекратить спекуляции, заверив, что выпущенная в октябре директива Генштаба в отношении отсрочки для отцов троих и более детей продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей отменена приказом Генштаба ВС РФ еще 21 декабря прошлого года. Об этом в пятницу заявили глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора. Они рассказали “Ъ”, что в декабре столкнулись с «всплеском» обращений жен и матерей многодетных мобилизованных. В январе этого года, по словам госпожи Останиной, в думский профильный комитет уже поступило 70 обращений, связанных с вопросом отмены отсрочки. Ирина Киркора и Нина Останина обратились за разъяснениями в Генштаб. «Жены и матери находятся в состоянии депрессии: сначала их мужей и сыновей призвали, потом вернули, а потом оказалось, что отсрочка отменена. Они как на пороховой бочке — призовут или нет снова»,— подчеркнула госпожа Останина, добавив, что возмущена отсутствием реакции Генштаба.

Частичная мобилизация в рамках СВО, напомним, была объявлена 21 сентября прошлого года. Среди прочих категорий отсрочку от нее получали сначала отцы, имеющие четырех несовершеннолетних детей, позже, в октябре, отсрочку дали и отцам с тремя детьми в возрасте до 16 лет. Госдума, как сообщал “Ъ”, рассматривала соответствующий законопроект, но не приняла его. Отсрочку в итоге закрепили директивой Минобороны. Спикер Госдумы Владислав Володин 19 октября сообщил, что решения о призыве отменены в отношении более 9,5 тыс. многодетных отцов — те отозваны из воинских частей. 31 октября президент Владимир Путин сообщил о завершении мобилизации, однако соответствующего указа издано не было.

Получить комментарий Минобороны “Ъ” не удалось. На горячей линии Минобороны изданию Daily Storm заявили, что отсрочка для отцов с четырьмя детьми сохраняется, однако насчет отцов троих детей «вопрос еще прорабатывается». «Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит»,— приводит Daily Storm слова оператора горячей линии. В Кремле по данному вопросу «ничего не известно», процитировал в пятницу ресурс «Осторожно Media» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Тем не менее госпожа Киркора и госпожа Останина со ссылкой на представителей военных комиссариатов заверили “Ъ”, что повторного призыва для отцов троих детей «не будет» и «те, кто уже получил отсрочку, повторно призваны быть не могут». Обе они сослались на утверждения представителей военного ведомства об отсутствии необходимости в призыве многодетных отцов «в связи с завершением частичной мобилизации в РФ».

Тема получила широкий резонанс в том числе из-за заявления военного комиссара Забайкальского края Юрия Шувалова. Господин Шувалов, сообщило издание «Чита.ру», подтвердил «полную отмену» отсрочки для отцов с тремя детьми. Военком Шувалов оказался недоступен для общения с “Ъ” «по причине занятости».

Стоит отметить, что в ноябре 2022 года Акшинский райсуд Забайкалья отказал местному жителю, отцу троих детей, в отсрочке. Представитель краевого военкома указывал тогда в процессе, что «в федеральное законодательство каких-либо изменений по отсрочкам не вносилось, а указания Генштаба носят рекомендательный характер».

По данным “Ъ”, на январь 2023 года в районных судах края и вышестоящих инстанциях рассматривается шесть подобных исков. В пяти из них в первой инстанции истцам —мобилизованным отцам — было отказано. По одному из исков в январе 2023 года Хилокский районный суд вынес решение в пользу истца, постановив пересмотреть решение о призыве жителя Забайкалья отца троих детей.

Аналогичные судебные отказы в отсрочке получают отцы троих детей и в Дагестане, сообщил юрист Павел Чиков. Он, в частности, привел в пример дело 24-летнего жителя Дагестана Алибека Алибекова (трое детей — 2016, 2018 и 2022 годов рождения), который был призван по мобилизации 24 сентября. «Адвокат Алибекова Гасан Раджабов обратился в военкомат, где получил ответ, что отсрочки его доверителю не полагаются»,— сообщил господин Чиков. В своем Telegram-канале он опубликовал письмо республиканского военкома Дайтбега Мустафаева, где говорится об отсутствии оснований для предоставления отсрочки либо освобождения от призыва по мобилизации Алибека Алибекова. Получить комментарии в военкомате Дагестана “Ъ” не удалось.

Нина Останина рассказала “Ъ”, что получала подобные обращения из Ставрополья. Она отметила, что еще в декабре направила в Генштаб ВС РФ телеграмму с просьбой дать разъяснения, но к 13 января ответа не получила.

«Каждый день с 9 января мы звоним в Генштаб, но ответа нет,— сказала она.— Нельзя так относиться к людям, к нам, депутатам, которые могли бы людям дать разъяснения, если бы сами получили ответ ведомства. Генштабу необходима эта открытость при взаимодействии с семьями. Президент же дает разъяснения и разговаривает с людьми, Мишустин и Голикова на правительственные телеграммы отвечают на следующий же день, а Генштаб неделями молчит… Нужны ответы, какая-то конкретная информация, тем более что многие ведь (мобилизованные отцы.— “Ъ”) возвращались домой по решению судов, и сейчас их (тех, кто продолжает судиться.— “Ъ”) волнует вопрос, будет ли у них право на отсрочку после отмены директивы».

Ирина Киркора указывает, что разъяснения от ведомства запрошены и со стороны СПЧ: «Вполне вероятно, нам откажут, но уже очевидно, что нельзя оставлять людей без ответов, нужно начинать взаимодействовать и разъяснять реальную информацию, помогать семьям».

Избежать спекуляций на теме отсрочки для отцов возможно только при изменении законодательства, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по соцполитике депутат Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предложил дополнить закон «О мобилизации» нормой об обязательной отсрочке для отцов с тремя детьми, указав, что «другого варианта нет». На это секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что директива Генштаба, выпущенная в октябре в отношении отцов троих и более детей, продолжит действовать: «Отработали этот вопрос с Министерством обороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему».

Мария Старикова; Влад Никифоров, Иркутск; Юлия Рыбина, Махачкала