Юрист защитил неотъемлемый элемент

В Ульяновске суд подтвердил право граждан на проведение митинга в местном гайд-парке без согласования с администрацией города, удовлетворив иск независимого юриста и общественного активиста Константина Толкачева к администрации города. Господин Толкачев намерен во вторник провести митинг «за возвращение прямых выборов мэра Ульяновска», однако мэрия Ульяновска в ответ на его уведомление ответила отказом с предупреждением, что он не вправе проводить мероприятие. Суд признал ответ администрации незаконным и подлежащим немедленному исполнению. Мэрия с решением суда не согласна и уже направила апелляционную жалобу. При этом суд отказал активисту в удовлетворении иска к полиции о незаконности предупреждения о недопустимости проведения ­мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В понедельник, 13 марта, Ленинский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск ульяновского правозащитника, независимого юриста и общественного активиста Константина Толкачева к администрации города о незаконности отказа в согласовании митинга в местном гайд-парке, о чем сообщается на сайте суда.

Как ранее сообщал «Ъ», господин Толкачев подал в мэрию Ульяновска уведомление о проведении 14 марта митинга «за возврат прямых выборов мэра», поскольку именно 14 марта конкурсная комиссия начинает прием заявлений от претендентов на пост мэра Ульяновска (в Ульяновске действует система выбора главы города депутатами гордумы из состава кандидатов, отобранных конкурсной комиссией). Намереваясь организовать митинг, Константин Толкачев заявлял, что тем самым отражает желание ульяновцев, и его инициатива «уже поддержана многими жителями города».

Местом проведения мероприятия организатор митинга назвал сквер «Экран» в центре города (рядом с магазином «Искусство»), официально определенный в постановлении облправительства как специальное место проведения публичных мероприятий (гайд-парк), для которого, в соответствии с федеральным законодательством, не требуется согласований органов власти. Однако мэрия отказала в согласовании, сообщив организатору, что он должен был указать уполномоченных им лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятия, и «в таком виде уведомление принято быть не может». При этом мэрия официально предупредила заявителя, что он «не вправе проводить публичное мероприятие», если не выполнены требования закона 54-ФЗ о митингах и демонстрациях. Кроме того, уже после вручения ответа мэрии господина Толкачева на улице догнали полицейские и вручили ему «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений…», где подчеркивалось, что в связи с отказом мэрии согласовать митинг «организатор не вправе проводить публичное мероприятие», и в случае «совершения действий, создающих условия для преступления» и «продолжения антиобщественного поведения» он будет привлечен к ответственности.

В иске господин Толкачев отмечал, что сквер «Экран» — «официальное место для проведения публичных мероприятий в Ульяновске, где не нужно согласование с местными властями, если количество участников не превышает 100 человек», и он направил уведомление только с одной целью — проинформировать мэрию, «чтобы гарантировать обеспечение общественного порядка». Истец требовал признать отказ мэрии незаконным и обязать администрацию согласовать проведение митинга.

В суде представители мэрии заявляли, что сделали все правильно, а требования истца называли ­«незаконными».

Суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что в соответствии с Федеральным законом № 54 от 19.06.2004 г. организатор митинга имел право назначать ответственных за организацию и проведение митинга, но не обязан, и доводы представителя мэрии «основаны на неверном толковании закона».

Кроме того, ссылаясь на определения Конституционного суда, суд подчеркнул, что «право граждан России проводить собрания, митинги и демонстрации является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса личности в России как демократическом правовом государстве», и «орган публичной власти не может запретить проведение публичного мероприятия,— он вправе лишь предложить изменить место», «учитывая необходимость достижения цели публичных мероприятий». Органы власти обязаны «нести основное бремя ответственности за содействие гражданам в правомерной реализации конституционно гарантированной свободы мирных собраний»,— отмечается в решении суда.

Суд подчеркнул, что сквер является специально отведенным местом в соответствии с постановлением облправительства, и для него не требуется согласования, организатор лишь должен проинформировать о проведении митинга, что он и сделал.

На основании этих выводов суд принял решение удовлетворить иск, признав ответ мэрии на уведомление о митинге незаконным. Требование истца обязать мэрию согласовать проведение митинга суд отклонил, поскольку для гайд-парка согласование не требуется.

На запрос «Ъ» в мэрии ответили, что с решением суда не согласны. Апелляционная жалоба уже в понедельник была направлена в облсуд. В ней изложены те же доводы, что и ранее, при этом мэрия настаивала на том, что даже при проведении митинга в местном гайд-парке все равно требуется ее согласование.

В этот же день в Ленинском районном суде рассматривался и второй иск господина Толкачева — к ОМВД по Ленинскому району о признании незаконным предостережения полиции. В суде представитель полиции заявлял, что, по его мнению, «в любом случае необходимо согласование мэрии на проведение митинга». Кроме того, в суде выяснилось, что, оказывается, в день подачи уведомления о митинге мэрия уже направила в полицию сообщение о возможном преступлении, что было занесено в книгу учета сообщений о правонарушениях. На этот раз суд отказал организатору митинга в удовлетворении иска.

Константин Толкачев сказал «Ъ», что обязательно решение суда будет обжаловано. Он также заявил, что митинг «за возврат прямых выборов мэра» 14 марта обязательно состоится. По его мнению, все эти события и суды позволят выработать со временем нормальные правовые отношения, не позволяющие нарушать конституционные права граждан на свободу собраний.

Как поведет себя во время митинга полиция, неизвестно. В УМВД на запрос «Ъ» ответили, что «будут действовать строго в соответствии с законом», но пояснять, как в данной ситуации трактовать закон, в полиции отказались.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что «чиновники мэрии по своей вечной привычке перестраховываются, поскольку панически боятся любых публичных мероприятий». «Своими действиями они дискредитируют себя в глазах общественности, и это накануне выборов идет только во вред. Но удивляет то, что нет никакой реакции от гордумы»,— заметил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск