Мэрия не разрешает разрешенное

Независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев судится с мэрией Ульяновска, отказавшей ему в проведении в местном «Гайд-парке» митинга «за возврат прямых выборов мэра», для которого не требуется согласование с мэрией. Через прокуратуру области он также оспаривает выданное ему «предостережение» от полиции о недопустимости проведения митинга. Юрист намерен все равно проводить публичное мероприятие, считая, что это право дано ему законом. Таким образом он намерен попытаться вернуть «нормальную практику “Гайд-парка”». Эксперты считают, что шансы на удовлетворение иска господина Толкачева достаточно велики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Фото: пресс-служба мэрии

Во вторник ульяновский юрист, правозащитник и общественный активист Константин Толкачев направил в Ленинский районный суд иск к администрации Ульяновска с требованием признать незаконным отказ мэрии в согласовании проведения митинга «за возврат прямых выборов мэра».

Уведомление о проведении митинга он подал в минувшую пятницу, указав местом проведения публичного мероприятия сквер «Экран» в центре города (рядом с магазином «Искусство», местный «Гайд-парк», официальное место проведения публичных мероприятий согласно постановлению регионального правительства). Дату для митинга он избрал 14 марта – это день, когда начнется официальный прием заявлений на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города (в Ульяновске действует система выборов мэра города депутатами гордумы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией).

Сотрудники мэрии, принимая уведомление, сказали господину Толкачеву, что «в согласовании все равно будет отказано», в связи с нарушением сроков подачи уведомления, хотя, как утверждает заявитель, сроки «полностью соблюдены».

В понедельник вечером он получил отказ мэрии в согласовании проведения митинга, подписанный руководителем управления муниципальной безопасности администрации Ульяновска Александром Горшковым, где отмечалось, что согласно федеральному закону о собраниях, митингах и демонстрациях «от 19.06.1994 г. №54» (на самом деле закон от 19.06.2004 г.) в уведомлении должны быть подписи лиц, уполномоченных организатором выполнять распорядительные функции по проведению митинга, но их в уведомлении нет, и «в таком виде уведомление принято быть не может». Господин Горшков также предупредил Константина Толкачева, что организатор «не вправе проводить публичное мероприятие», если не выполнены требования закона 54-ФЗ.

Уже на улице заявителя догнали сотрудники полиции, которые вручили «Официальное предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений...», в котором (с той же ошибкой в дате закона) отмечалось, что в связи с отказом мэрии согласовать проведение митинга «организатор не вправе проводить публичное мероприятие».

В своем иске господин Толкачев отмечает, что отсутствие подписей уполномоченных лиц не является основанием для отказа в согласовании митинга, поскольку, определение уполномоченных «является правом, а не обязанностью организатора публичного мероприятия», а ответственным за проведение и организацию он указал себя, тем самым выполнив все требования закона. «Но главное, – поясняет юрист, – я указал, что сквер, заявленный в уведомлении, – это официальное место для проведения публичных мероприятий в Ульяновске, где не нужно согласование с местными властями». Действительно, постановлением правительства Ульяновской области №605-П от 20.12.2012 г. (с изменениями от 2017 и 2019 года) указанный сквер «Экран» отнесен к специально отведенным для публичных мероприятий местам, а в постановлении пленума Верховного суда РФ (№28 от 26.06.2018 г.) обращается внимание судов на то, что в соответствии с федеральным законодательством для таких мест «уведомление о проведении публичного мероприятия не требуется при условии, что количество предполагаемых его участников не превышает установленную законом субъекта РФ предельную численность лиц». «Но я посчитал необходимым уведомить администрацию города, чтобы гарантировать обеспечение общественного порядка», – пояснил юрист.

Он сообщил «Ъ-Волга», что также подает в суд иск к УМВД о незаконности «предостережения» и направляет по этому поводу заявление в прокуратуру. При этом митинг он все равно намерен провести, «имея на это полное право». «По моим данным, в Ульяновске никто так даже и не воспользовался своим правом на публичное мероприятие в нашем “Гайд-парке” без подачи уведомления. И получить судебные решения, и провести митинг надо, чтобы выработать нормальную практику использования законного “Гайд-парка”, право граждан на выражение своего мнения нужно возвращать в политическую жизнь региона», – сказал Константин Толкачев.

Выяснить у руководителя управления муниципальной безопасности, по какой причине отказано в проведении митинга в месте, где согласование и не требуется, не удалось – Александр Горшков от комментариев отказался, сославшись на некие требования кодекса муниципального служащего. На запрос «Ъ-Волга» в мэрии ответили, что их позиция не изменилась, и «она изложена в ответе Толкачеву». На вопрос «Ъ», почему нельзя проводить митинг в разрешенном месте, в мэрии ответили, что «этот вопрос – к правоохранительным органам». В УМВД, напротив, на тот же вопрос ответили, что «это вопросы к администрации города, почему они отказывают». «Полиция будет действовать строго в рамках действующего законодательства», – добавили в УМВД.

Почетный адвокат РФ Людмила Мороз считает, что шансы на удовлетворение исков Константина Толкачева «достаточно велики». «В постановлении пленума Верховного суда сказано однозначно, что направление в мэрию уведомления и ее согласование для специальных мест не требуется, но там же отмечается, что организатор все же должен информировать мэрию о проведении мероприятия. Именно это он это и сделал», – отметила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск