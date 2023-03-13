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Коммерсантъ FM
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Обязательная маркировка БАДов в России может начаться с 1 октября 2023 года

В России с октября может быть введена обязательная маркировка биологически активных добавок (БАД). Она будет вводиться поэтапно в течение двух лет, соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг, он находится на стадии согласования, сообщила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

«Эта маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами»,— заявила госпожа Приезжева на совещании в Совете федерации, посвященном защите прав потребителей (цитата по «Интерфаксу»).

БАДы предназначены для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

С 1 марта 2024 года может быть введена обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже БАДов, с 1 мая 2024-го в систему должны направляться данные о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета, с 1 сентября 2025 года должна наступить поштучная прослеживаемость, сообщила замминистра.

По данным Роспотребнадзора середины 2022 года, БАДы принимали 8–20% россиян.

Что такое БАДы

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Как следует из отчета DSM Group, в ноябре 2022 года аптечные сети реализовали 23,2 млн упаковок БАДов на 7,5 млрд руб. Хотя в денежном выражении реализация выросла на 0,6% по отношению к октябрю, в натуральном она сократилась на 3,4%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Гражданам не надо добавки».

Мария Федотова

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