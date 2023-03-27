БАДы: чем опасен бесконтрольный прием

Что такое биологически активные добавки, чем они отличаются от лекарств и когда их прием может оказаться опасным — в материале “Ъ”.

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Что такое БАДы и когда их принимают

По данным Роспотребнадзора, все необходимые витамины и вещества из пищи получают лишь 10% россиян. В нашем рационе чаще всего не хватает белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микронутриентов. Многие компенсируют дефицит полезных веществ с помощью таблеток, капсул, порошков или микстур.

Препараты, где содержатся вещества, которые человек недополучает вместе с привычной пищей, называют биологически активными добавками к пище (БАД). По данным Роспотребнадзора, БАДы принимают 8–20% россиян.

Перед их покупкой непременно нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Они могут не потребоваться или просто оказаться вредными, например, если комплекс содержит кальций, а его концентрация в сыворотке крови и так повышена. Медики называют такое состояние гиперкальциемией. Йод запрещен при некоторых заболеваниях щитовидной железы. Популярный сейчас витамин D в дозировках 10 тыс. единиц применяется только по серьезным медицинским показаниям. Он должен продаваться строго по рецептам, но так происходит не всегда. По информации СРО «Союз производителей БАД к пище», специалисты фиксируют в неделю 100–150 препаратов с запредельными дозировками витаминов — переизбыток так же опасен, как и дефицит.

В сетевых лабораториях комплексный анализ на витамины стоит около 10–20 тыс. руб. Важнейшие витамины, например Д и В12, можно сдать в городской поликлинике по программе ОМС — за эти анализы платить не придется. Если анализы покажут дефицит какого-то витамина, врач сам подберет препараты и правильные дозировки.

Если диета сбалансирована, пищевые добавки чаще всего не нужны. Главное, чтобы в меню постоянно входили молочные продукты, растительные масла и орехи, овощи и фрукты, разные сорта рыбы и печени. Спортсменам БАДы не рекомендованы вовсе.

Чем они отличаются от лекарственных препаратов

БАДы не считаются лекарствами. Они используются только для профилактики заболеваний или как вспомогательные вещества к основным препаратам.

Все лекарства проходят испытания. Исследователи проверяют не только, насколько они безопасны, но и насколько они эффективны при разных заболеваниях. Исследования эффективности БАДов часто не проводятся или показывают отрицательные результаты.

Чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Часто в БАДах содержатся вещества, не заявленные в составе препарата, а значит эффект может оказаться непредсказуемым, выяснили исследователи из Отдела общественного здравоохранения Калифорнии. По их подсчетам, из-за приема БАДов в отделения неотложной помощи обращаются 23 тыс. американцев в год. Из них около 2 тыс. госпитализируют.

Павел Воробьев, председатель московского городского научного общества терапевтов:

— К сожалению, в медицинской практике есть случаи, когда врачи рекомендуют пациентам те или иные биологически активные добавки, БАДы, что, с моей точки зрения, совершенно неприемлемо. В большинстве стран мира врач не имеет прав выписывать пациенту БАДы. Это не медицинские препараты, а биодобавки к пище, и их лекарственная ценность весьма сомнительна. К тому же такие эрзац-лекарства часто никем не исследованы, и что в них содержится, никто толком не знает.

Лекарства проходят длительный этап исследований химического состава, их токсичности, проводятся генные, онкогенные испытания на животных, только потом на человеке. БАДы ничего этого не проходят, продавец их просто регистрирует в Институте питания и распространяет на рынке как добавку в пищу, а что он туда «набуровил», сам порой не знает. Есть ли от них какой-то терапевтический эффект — одному Богу известно. Если бы это были действительно добавки, улучшающие свойства пищи, не было бы возражений, но их повсеместно рекламируют и используют как лекарственные средства. И это недопустимо. Мы знаем много случаев, когда массированный прием БАДов приводил к печальным последствиям.

Одно время в лекарственную оболочку «псевдоумельцы» засовывали препараты типа «Виагры», рассказывали всем, как эта «невинная травка» помогает, а все было наоборот. Была целая эпидемия смертей от приема неких тайских БАДов. В этой экзотике полно наркотических, сильнодействующих веществ, там все не так безобидно, как кажется. Я напомню, что половина лекарств тоже делается из трав и растений: например, винбластин для лечения опухолей, дигоксин для лечения сердечной недостаточности — это же не безобидные вещи, и прежде, чем медики начали их применять, прошли длительные исследования, испытания.

Как контролировать прием БАДов

Перед покупкой нужно проверить состав БАДа: нет ли противопоказаний, или аллергии на его компоненты; если вы покупаете препарат на иностранном сайте, соответствует ли состав требованиям российских медиков и властей. Согласно трем техрегламентам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», около 300 растений и веществ запрещены к включению в состав БАДов. Покупателям с сахарным диабетом нужно отдельно проверить количество глюкозы — часто оно оказывается высоким.

Если на препарате не указан полный состав и дозировка компонентов, лучше поискать аналог или вовсе отказаться от покупки.

По оценкам игроков фармотрасли, около 1% БАДов — подделки. Поэтому покупателям стоит изучить производителя (проводит ли компания медицинские исследования, приглашают ли ее на профессиональные конференции, публикуют ли положительные отзывы за пределами корпоративного сайта) и происхождение препарата. На пачке БАДа чаще всего приклеен QR-код. С его помощью можно отследить путь продукта от производителя до прилавка. Лучше всего покупать БАДы в офлайновых аптеках — они не имеют права продавать незарегистрированные препараты. В следующем году БАДы войдут в систему обязательной маркировки, после чего на пачках появится специальный Data Matrix-код. С его помощью можно будет отследить путь продукта от производителя до прилавка, сообщили в Центре развития перспективных технологий.

Кроме того, можно выяснить международное непатентованное наименование препарата и проверить, одобрено ли лекарство иностранными регуляторами FDA или EMA. Попробуйте вбить его на сайтах:

https://www.drugs.com

https://www.ema.europa.eu/en

https://www.accessdata.fda.gov

Если пациент уже купил БАД и готовится его принимать, нужно изучить инструкцию. В ней можно найти, какие дозировки рекомендованы (прием один или два раза в день, целой таблетки или половинки), оптимальное время приема (перед или после еды), сроки приема (например, не больше месяца), необходимое количество воды (глоток или стакан), совместимость с другими препаратами и пищей — БАДы могут не сочетаться с важными медикаментами, которые принимает пациент при серьезных хронических заболеваниях (например, ослабевать или усиливать действие сердечных препаратов). Сами активные добавки не рекомендуют принимать вместе с кофе или овсянкой — они снижают эффект.

Игнат Воронцов