Пиццерия по местному рецепту

По данным “Ъ”, российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса с учетом военных действий на Украине. Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд. Демократичность формата, отмечают эксперты, позволяет пиццериям показывать лучшие результаты, чем классическим кафе и ресторанам. Но разрыв с головной структурой, опасаются они, может привести к снижению качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сеть пиццерий Papa John`s в России планирует развиваться отдельно от американской Papa John`s International, сменив описание, историю и концепцию бренда, рассказал источник “Ъ”, знакомый с обсуждением процесса. На российском сайте сети уже поменялся логотип «Папа Джонс». Оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО «4 Папас» стало московское ООО «Комо», следует из «СПАРК-Интерфакс». Владельцем «Комо» в ЕГРЮЛ значится Карина Селезнева. В российском «Папа Джонс» не ответили на вопросы “Ъ”, связаться с «Комо» не удалось.

Papa John`s — третья сеть пиццерий в мире с 5,5 тыс. заведений. В России работает 198 точек. После начала военных действий на Украине в марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку российского бизнеса. Позже «4 Папас» зарегистрировала ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия

Тогда в российском офисе сети сообщали “Ъ”, что продолжают работать в РФ под международным брендом, а создание новых доменов объясняли «защитой от мошеннических сайтов». Как следует из данных Роспатента, в конце февраля 2023 года другая структура PJ Western, ООО «Пи Джей Евразия» подала заявку на регистрацию бренда «НашПапа» по нескольким классам, включая услуги ресторанов.

По словам источника “Ъ” на ресторанном рынке, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы сети в РФ и глобальный офис Papa John`s не могли решить, по какому сценарию компания может уйти с российского рынка. По его словам, скорее всего, продажи бизнеса не будет, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном. Гендиректор RestCon Елена Перепелица считает, что прекращение отношений с головной компанией может привести к оптимизации сети, а также изменению стандартов, что грозит ростом жалоб потребителей.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что компании, которые в России развиваются через мастер-франшизы без прямого представительства бренда в стране, оказались в более выигрышном положении. Она приводит в пример Burger King, которая работает по этой же модели и единственная из трех крупнейших сетей быстрого питания продолжает бизнес в прежнем формате.

Рестораны, которые американская McDonald’s продала своему партнеру Александру Говору, теперь работают под вывеской «Вкусно — и точка», а покупатель заведений KFC может сменить название на Rostic’s. Польская Amrest, развивавшая в России сеть Pizza Hut, передала топ-менеджменту ресторанной группы «Ростик» точки, которые теперь на сайте значатся под названиями Pizza Hut и «Пицца Н».

Как отмечает госпожа Рождественская, сохранить бренд в привычном для потребителя звучании — основная задача сети, а для партнеров, купивших франшизу «Папа Джонс» на определенный город, важно наличие доступа к системе обеспечения бизнеса, IT-продукту, менеджменту и общей маркетинговой политике. Если бренд не изменится, то условия по роялти чаще всего не меняются, говорит эксперт.

По словам Елены Перепелицы, в целом сегмент пиццерий чувствует себя лучше, чем классические кафе и рестораны. По данным Focus Technologies, трафик таких заведений в Москве в 2022 году вырос на 5%, а выручка — на 22% год к году, тогда как количество заказов в классических кафе и ресторанах оказалось на 1% ниже год к году, а выручка превысила уровень предыдущего периода только на 11%. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Михаил Васильев объясняет динамику сегмента пиццерий большей демократичностью формата, что в условиях ограниченных свободных средств потребителей играет дополнительную роль в привлечении гостей.

Дарья Андрианова