Европейские домны снова дымят

Постепенный рост цен на сталь и падение стоимости энергоносителей дали европейским металлургическим компаниям возможность восстановить производство на домнах, которые останавливались в 2022 году. С начала года, по данным Platts, о перезапуске или росте производства объявили девять крупных европейских предприятий. По мнению аналитиков, цены на сталь получают поддержку со стороны спроса в Китае и Турции. Эксперты не исключают, что цены на горячекатаный рулон могут к лету достичь $1 тыс. за тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sven Kaestner / AP Фото: Sven Kaestner / AP

Европейские металлурги возобновляют производство на простаивающих домнах и наращивают объемы выпуска на фоне роста цен на сталь, пишет Platts. Так, ArcelorMittal в Германии, не останавливавшая домны, но работавшая на пониженных объемах, восстановила уровень производства. Во Франции металлургический гигант готовится в апреле перезапустить домну мощностью 2 млн тонн. В Финляндии SSAB возобновила работу доменной печи после технического обслуживания. Перезапускаются домны в Словакии, Румынии, Польше, Венгрии: с начала года девять крупных предприятий объявили о перезапуске или росте загрузки производства.

В 2022 году цены на сталь были подвержены сильным колебаниям. В марте 2022 года горячекатаный рулон резко дорожал после начала боевых действий на Украине. Как пишет Platts, рынок ожидал дефицита стали, чего в итоге не произошло. Предложение осталось на нормальном уровне, тогда как пострадал спрос. В результате внутренние цены начали снижаться вплоть до декабря.

Европейские производители были вынуждены снизить объемы производства, остановив доменные печи: дополнительным фактором были выросшие в разы цены на электроэнергию, газ и уголь. По данным World Steel Association, производство стали в ЕС в 2022 году упало на 10,5%, до 136,7 млн тонн. Однако к декабрю европейские дистрибутеры истощили запасы, накопленные в первом полугодии 2022 года, что в совокупности с сокращением производства, ростом импортных цен и высокими затратами на энергию привело к росту цен на сталь. Одновременно цены на газ в Европе по сравнению с осенью 2022 года упали более чем в три раза.

Сталелитейщики, пишет Platts, говорят о хороших портфелях заказов, а спрос остается стабильным, что позволяет обеспечить дальнейший рост цен. Сейчас цены на рулон находятся на уровне €750–760 за тонну на базисе EXW Italy, тогда как в марте прошлого года на пике были в два раза выше.

Перспективы роста спроса в Китае подталкивают цены на сталь. По оценке аналитиков БКС, за счет перехода к менее жесткой антиковидной политике в КНР видимое потребление стали может увеличиться на 4–5%. Это поддержит цены на сталь в странах Азии, что поможет вернуть привлекательность экспортных поставок для российских игроков, считают они. Кроме того, старт строительного сезона в России на стыке первого и второго кварталов исторически служил драйвером роста потребления как сортового, так и листового проката. «Экспортные цены на российскую сталь уже успели отреагировать на постепенное восстановление экономики Китая и выросли вслед за китайскими на 22% за три месяца. Отметим, что внутренние цены на сталь следуют за экспортными с лагом в два месяца и в феврале уже успели прибавить 3,6%. Ожидается, что в марте они вырастут на 2,5–5% и, вероятно, продолжат увеличиваться в апреле в ходе нового строительного сезона»,— говорится в отчете БКС.

Рост цен на сталь в Европе обусловлен в том числе влиянием роста спроса на прокат в Турции, где производство все еще не до конца оправилось от последствий землетрясений, говорит Сергей Гришунин из НРА. «Отмечается рост спроса на импортный прокат в самой Турции, а экспорт турецкого проката на территорию ЕС снижается. Риски возникновения дефицита в Европе растут. При этом для европейских металлургов нынешняя ситуация дает возможности заработать: цены на прокат пошли в рост, а сырье продолжает дешеветь вместе с газом»,— говорит эксперт. По его мнению, если ФРС США прекратит политику повышения ставок и предоставит экономике дополнительную ликвидность, к началу лета цены на рулон в Европе могут достичь $1 тыс. за тонну.

Евгений Зайнуллин