Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Персидские мотивы Александра Лукашенко

Президент Белоруссии выразил сожаление, что не уделял раньше должного внимания сотрудничеству с Ираном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за 17 лет посетил Тегеран, где обсудил с иранскими властями опыт противостояния санкциям и перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере. При этом господин Лукашенко очень сожалел, что раньше не делал ставку на Иран, но пообещал исправить свою ошибку.

Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко

Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко

Фото: Iran's President Website / WANA, Reuters

Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко

Фото: Iran's President Website / WANA, Reuters

«Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции — это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время»,— заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров в Тегеране со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Тот, в свою очередь, пообещал поделиться с Минском многолетним иранским опытом противостояния санкциям. На переговорах также отмечалась общность взглядов Минска и Тегерана на мировые проблемы.

Для господина Лукашенко визит в Иран стал третьим, но в последний раз он был здесь аж в 2006 году. С тех пор многое и не раз изменилось для обеих стран, в первую очередь в их взаимоотношениях с внешним миром — от попыток выйти из международной изоляции и наладить отношения с Западом до нового витка противостояния с ним и «разворота на восток». Не зря президент Белоруссии констатировал во время переговоров в Тегеране общность взглядов с иранским руководством. Речь шла о международной повестке и желании видеть мир многополярным.

В свою очередь, на Западе также находят много общего между Белоруссией и Ираном. Основания для санкций одни и те же — нарушения прав человека, в том числе жесткое подавление протестов, а также оказание содействия России в противостоянии с Украиной.

На фоне разочарования в попытках нормализовать сотрудничество с Западом и Тегеран, и Минск делают резкий разворот на восток и пытаются диверсифицировать экономические связи. На этом пути Иран ушел далеко вперед, достаточно активно сотрудничая с Пекином, а также опередив Белоруссию на пути вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Напомним, что в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был запущен механизм присоединения к организации Белоруссии в качестве государства-члена, в то время как Иран там же подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства—члена ШОС. Кроме того, в январе этого года Тегеран подписал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, что дает дополнительные возможности для торгового сотрудничества Ирана с Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией.

Как Александр Лукашенко съездил в Китай

Как Александр Лукашенко съездил в Китай

В то же время в начале марта белорусский министр экономики Александр Червяков заявил, что в нынешнем году Минск будет реализовывать концепцию «разворота на восток» во внешней торговле. «Здесь ключевая задача — выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север—Юг". Это направление активно развивает Россия совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу»,— сказал он.

Так что неслучайно в ходе визита в Тегеран Александр Лукашенко каялся, что упустил Иран из виду. «Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству. Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период — период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире»,— заявил он. Теперь в Минске намерены исправить ошибки и активно наверстать упущенное. «Без проволочек»,— подчеркнул Александр Лукашенко.

По итогам переговоров президентов Ирана и Белоруссии была подписана «дорожная карта» сотрудничества на 2023–2026 годы, а также несколько меморандумов о взаимопонимании между рядом ведомств двух стран.

«В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн»,— отметил Александр Лукашенко. Примерно столько в прошлом году составил объем товарооборота между Ираном и Белоруссией, что почти в три раза превышает показатели за 2021 год. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до $81,3 млн. С одной стороны, это большой прогресс, но в объемах товарооборота двух стран с другими партнерами — слишком маленькая доля. Для примера: российско-иранский товарооборот в 2022 году составил $4,6 млрд, а российско-белорусский — $43,4 млрд.

«Очевидно, что Иран и Белоруссия не станут друг для друга ключевыми экономическими партнерами, речь может идти только о нишевой торговле. Но тем не менее обеим странам нужно диверсифицировать связи, особенно в условиях западных санкций»,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) иранист Никита Смагин. Он также отметил перспективы сотрудничества Минска и Тегерана в рамках ШОС.

В ходе визита Александр Лукашенко предложил Ирану сотрудничать в сферах высоких технологий — от турбин до лекарств. «Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру»,— сказал он вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, с которым встретился после переговоров с Эбрахимом Раиси. Кульминацией же визита Александра Лукашенко стала его встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Марианна Беленькая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...