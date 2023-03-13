Персидские мотивы Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за 17 лет посетил Тегеран, где обсудил с иранскими властями опыт противостояния санкциям и перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере. При этом господин Лукашенко очень сожалел, что раньше не делал ставку на Иран, но пообещал исправить свою ошибку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко

Фото: Iran's President Website / WANA, Reuters Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко

Фото: Iran's President Website / WANA, Reuters

«Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции — это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время»,— заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров в Тегеране со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Тот, в свою очередь, пообещал поделиться с Минском многолетним иранским опытом противостояния санкциям. На переговорах также отмечалась общность взглядов Минска и Тегерана на мировые проблемы.

Для господина Лукашенко визит в Иран стал третьим, но в последний раз он был здесь аж в 2006 году. С тех пор многое и не раз изменилось для обеих стран, в первую очередь в их взаимоотношениях с внешним миром — от попыток выйти из международной изоляции и наладить отношения с Западом до нового витка противостояния с ним и «разворота на восток». Не зря президент Белоруссии констатировал во время переговоров в Тегеране общность взглядов с иранским руководством. Речь шла о международной повестке и желании видеть мир многополярным.

В свою очередь, на Западе также находят много общего между Белоруссией и Ираном. Основания для санкций одни и те же — нарушения прав человека, в том числе жесткое подавление протестов, а также оказание содействия России в противостоянии с Украиной.

На фоне разочарования в попытках нормализовать сотрудничество с Западом и Тегеран, и Минск делают резкий разворот на восток и пытаются диверсифицировать экономические связи. На этом пути Иран ушел далеко вперед, достаточно активно сотрудничая с Пекином, а также опередив Белоруссию на пути вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Напомним, что в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был запущен механизм присоединения к организации Белоруссии в качестве государства-члена, в то время как Иран там же подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства—члена ШОС. Кроме того, в январе этого года Тегеран подписал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, что дает дополнительные возможности для торгового сотрудничества Ирана с Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией.

В то же время в начале марта белорусский министр экономики Александр Червяков заявил, что в нынешнем году Минск будет реализовывать концепцию «разворота на восток» во внешней торговле. «Здесь ключевая задача — выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север—Юг". Это направление активно развивает Россия совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу»,— сказал он.

Так что неслучайно в ходе визита в Тегеран Александр Лукашенко каялся, что упустил Иран из виду. «Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству. Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период — период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире»,— заявил он. Теперь в Минске намерены исправить ошибки и активно наверстать упущенное. «Без проволочек»,— подчеркнул Александр Лукашенко.

По итогам переговоров президентов Ирана и Белоруссии была подписана «дорожная карта» сотрудничества на 2023–2026 годы, а также несколько меморандумов о взаимопонимании между рядом ведомств двух стран.

«В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн»,— отметил Александр Лукашенко. Примерно столько в прошлом году составил объем товарооборота между Ираном и Белоруссией, что почти в три раза превышает показатели за 2021 год. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до $81,3 млн. С одной стороны, это большой прогресс, но в объемах товарооборота двух стран с другими партнерами — слишком маленькая доля. Для примера: российско-иранский товарооборот в 2022 году составил $4,6 млрд, а российско-белорусский — $43,4 млрд.

«Очевидно, что Иран и Белоруссия не станут друг для друга ключевыми экономическими партнерами, речь может идти только о нишевой торговле. Но тем не менее обеим странам нужно диверсифицировать связи, особенно в условиях западных санкций»,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) иранист Никита Смагин. Он также отметил перспективы сотрудничества Минска и Тегерана в рамках ШОС.

В ходе визита Александр Лукашенко предложил Ирану сотрудничать в сферах высоких технологий — от турбин до лекарств. «Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру»,— сказал он вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, с которым встретился после переговоров с Эбрахимом Раиси. Кульминацией же визита Александра Лукашенко стала его встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Марианна Беленькая