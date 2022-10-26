Штрафы нового образца

Сбербанк отказался принимать у ипотечных клиентов пролонгированные полисы страхования жизни и здоровья ряда страховых компаний. При этом клиенты вынуждены платить неустойку за отсутствие страховых договоров. Заемщикам банк объясняет это несоответствием полисов новым требованиям ЦБ. По словам юристов, ответственность в этой ситуации действительно полностью ложится на плечи клиента, который должен проверять свой полис. Однако правозащитники считают, что банк не имел оснований для начисления штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В октябре клиенты Сбербанка начали жаловаться на то, что банк перестал принимать пролонгированные полисы страхования жизни и здоровья к ипотеке, хотя страховщики аккредитованы. Сообщения об этом появились на сайте «Банки.ру». Так, Сбербанк не принимает страховки от «АльфаСтрахования», «Тинькофф страхования», «Ренессанс страхования», утверждают клиенты. При этом заемщикам приходится платить неустойку за отсутствие страхового полиса в десятки тысяч рублей. Заемщики отмечают, что ни страховщик, ни банк не предупредили их о каких-либо изменениях.

В ответах клиентам Сбербанк поясняет, что «направленные документы по страхованию жизни не могут быть приняты, так как предоставлен полис, не отвечающий условиям страхования, согласованным между банком и страховой компанией», и советует обратиться к страховщику.

В Сбербанке пояснили “Ъ”, что в октябре изменились требования регулятора к страхованию жизни и здоровья при оформлении кредитов. Страховщики должны привести свои полисы в соответствие с требованиями ЦБ, при этом большинство компаний не успело это сделать в срок, отмечают в банке. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

В «АльфаСтраховании» говорят, что все непринятые формы полисов в течение нескольких дней будут автоматически обновлены для повторной загрузки в «ДомКлик». Другие страховщики, чьи клиенты столкнулись с проблемами, не комментируют ситуацию.

У клиентов других банков подобных трудностей не возникает. В Росбанке поясняют, что работают с клиентами в штатном режиме, процессы пролонгации страховых ипотечных полисов не пересматривались. ВТБ принимает все полисы, приобретенные в аккредитованных банком страховых компаниях, процессы пролонгации работают нормально, заверили там. В банке «Дом.РФ» отметили, что даже в случае выявления каких-либо несоответствий страхового полиса требованиям банка неустойки клиент не платит.

Однако юристы признают, что действия Сбербанка законны и ответственность в данном случае ложится на клиента. По словам партнера Pen & Paper Сергея Учителя, наличие компании в перечне участвующих в страховании жизни и здоровья не гарантирует соответствия условий договора обязательным требованиям банка, перед подписанием документа клиенту нужно в этом убедиться. Страхование в данном случае — обязанность и зона ответственности заемщика, и «именно он должен проявлять должную осмотрительность при выборе страховой компании и оформлении всех документов». В противном случае банк может привлечь заемщика к ответственности за несвоевременное предоставление полиса в виде начисления пеней и штрафов, поясняет юрист.

Однако правозащитники не согласны с такой позицией. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что если банк не уведомил потребителя персонально, не зафиксировал в договоре или не опубликовал на сайте положения, согласно которым продлеваемые полисы дочерних или аккредитованных компаний не принимаются, и не уточнил причин, по которым может их не принять, то кредитная организация не имеет оснований к начислению штрафов и пеней. Такие ситуации подпадают под категорию имущественных споров, говорит она. Потребителю нужно обратиться к сотруднику по претензионной работе самого банка, поясняет госпожа Лазарева. Если тот не отзовет штраф, уточняет она, необходимо обратиться в службу финуполномоченного и сообщить об инциденте в интернет-приемную ЦБ.

Юлия Пославская