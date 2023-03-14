Бизнес витает в российских облаках

Российские предприниматели после начала военных действий на Украине оплачивали услуги отечественных облачных провайдеров на 87% чаще, чем годом ранее, подсчитали в банке «Точка» по итогам анализа платежей в адрес Yandex Cloud и SberCloud. Потребность в замене иностранных облачных сервисов высказали 30% опрошенных банком компаний. В то же время за пиками месячного спроса в марте и ноябре 2022 года последовал спад почти на четверть. Участники рынка отмечают, что часть игроков до сих пор зависят от решений покинувших страну зарубежных провайдеров и ищут способы их оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Число трансакций в адрес провайдеров облачных услуг Yandex Cloud и SberCloud (нынешнее название — Cloud) за год с начала военных действий на Украине выросло на 87,3% по сравнению с мартом 2021 — февралем 2022 года, сообщили “Ъ” в банке «Точка» (обслуживает юрлица и ИП) по итогам анализа платежей 12 тыс. клиентов. Рост числа трансакций в отношении российских облачных провайдеров оказался наиболее значительным среди всех отечественных digital-сервисов (включая сервисы email-рассылки, SEO-платформы и регистраторы доменов), следует из данных банка.

В 2022 году из-за начала военных действий на Украине наиболее популярные зарубежные облачные сервисы Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure объявили о приостановке деятельности в РФ. Российские компании начали переходить на отечественные облака, что привело к росту их цен на 60–80% (см. “Ъ” от 23 марта 2022 года). В июле 2022 года Совет ЕС объявил, что в утвержденный шестой пакет санкций вошли и облачные услуги, но позднее упоминание таких санкций пропало из пресс-релиза и не вошло в официальные акты.

Зарубежные облачные хранилища пришлось заменить 30,1% компаний, говорят в «Точке», опираясь на опрос, проведенный вместе с Roistat. Среди сложностей, с которыми специалисты сталкивались при поиске альтернатив, упоминаются отсутствие нужных функций, проблемы переноса и интеграции данных. В итоге наибольшая доля респондентов (41,1%) стала использовать как российские, так и иностранные цифровые сервисы, полностью на отечественные аналоги перешли только 22,2% опрошенных.

Объем рынка (количество денег, которые получили от оплаты) российских цифровых сервисов в целом с марта 2022 по февраль 2023 года вырос на 57,3% год к году. Самый быстрый рост наблюдался именно в марте — на 126,5%. Аналитик «Точки» Юлия Криган говорит, что на фоне резкого ухода из РФ зарубежных сервисов предприниматели начали экстренно искать отечественные аналоги, но после повышенного интереса к отечественным сервисам в марте—июле 2022 года последовал спад. По ее мнению, некоторым компаниям могли просто не подойти российские продукты, а «кто-то нашел способ вернуться к старым и полюбившимся сервисам».

Коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников подтверждает «нерегулярность» спроса в течение года: «В первой половине 2022 года мы наблюдали резкое ускорение роста числа новых клиентов, во второй — он вернулся на уровень исходных прогнозов». В Cloud и VK Cloud не ответили “Ъ”. Собеседник “Ъ” на рынке центров обработки данных объясняет спрос на российские облачные сервисы весной 2022 года тем, что российские компании экстренно пытались найти альтернативы западным решениям, но «летом ситуация стабилизировалась». Он полагает, что в 2023 году рост продолжится, но «не будет таким взрывным».

Скачок спроса был связан и с невозможностью клиентов из России оперативно привезти или закупить оборудование, «все, что было на складах, скупалось почти сразу же, многие арендовали ресурсы впрок», отметил гендиректор Oxygen Павел Кулаков. По его оценке, российские клиенты в 2021 году тратили на зарубежные облака от $400–500 млн в месяц, 80% этих средств перешли российским провайдерам. Однако есть компании, которые не могут отказаться от зарубежных сервисов и ищут альтернативные способы оплаты, «это может быть связано с использованием сложных отраслевых решений или эксклюзивных сервисов, например, Microsoft Teams в облаке Azure», уточнил он.

Юрий Литвиненко, Вадим Красников, Никита Королев