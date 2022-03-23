Заоблачные тарифы

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Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса, потеряв западных конкурентов, а также под влиянием финансового кризиса и жестких санкций начали поднимать цены. У ряда провайдеров рост тарифов достиг 60–80%. Нехватка и дороговизна облачных мощностей наряду с уходом иностранных вендоров и интеграторов может задержать или даже заморозить текущие проекты по цифровизации бизнеса и госсектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Облачный провайдер Yandex.Cloud опубликовал на своем сайте сообщение о повышении стоимости услуг на 30–60% с 13 апреля. Причиной стало повышение цен на закупку сетевого и серверного оборудования из-за роста курса валют и осложнившийся логистики, говорится в сообщении. Всего в линейке Yandex.Cloud подорожает 31 тариф. Цены поднимаются в рублях и казахстанских тенге, но «в долларах остаются без изменений». Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов «Яндекса»: согласно отчету компании для инвесторов, в 2021 году выручка Yandex.Cloud выросла на 205%, при этом 94% оборота направления пришлось на корпоративный сегмент.

В «Яндексе» “Ъ” уточнили, что около 85% выручки Yandex.Cloud приходится на контракты в рублях, поэтому в первую очередь пересчитана себестоимость услуг клиентам в РФ.

Большая часть валютной выручки приходится на долгосрочные контракты, цены по ним ни в рублях, ни в долларах компания менять не планирует.

По словам источника “Ъ” на рынке центров обработки данных (ЦОД), оператор Selectel экс-совладельцев социальной сети «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева (входит в топ-5 крупнейших игроков в России) уже поднял цены на 80% на IaaS (инфраструктура как услуга) и colocation (размещение оборудования клиента в своем ЦОДе). По данным источника “Ъ”, выросли цены и у DataFort.

В 2021 году, по оценке iKS-Consulting, объем российского облачного рынка превышал 130 млрд руб., из которых 46,6 млрд руб. приходилось на IaaS. Крупнейшие российские участники рынка — «Ростелеком-ЦОД» (19%), SberCloud (14,7%), МТС (9,9%), Selectel (9,2%) и «Крок» (7,3%).

В SberCloud сообщили, что сейчас не увеличивают цены, в «Кроке» «решения о повышении тарифов пока не приняты». В МТС лишь отметили, что ее облачный бизнес «ориентирован на предоставление оптимального сочетания цены и качества услуг». Гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала рассказал “Ъ”, что компания пока не повышала тарифы, но дает клиентам меньше скидок. Директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel Константин Ансимов подтвердил, что компания скорректировала цены: «Повышение курса валют и ключевой ставки вкупе со сложностями в логистике и увеличением операционных затрат привели к повышению цен на большинство наших самых распространенных услуг на 40-60%». Но такая мера поможет снизить риски, связанные с дефицитом оборудования, и обеспечит дальнейшее развитие компании, уточнил господин Ансимов. В DataFort не ответили на запрос.

Опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка предполагают, что тарифы на облачные услуги будут только расти, особенно с учетом резкого снижения конкуренции.

Работу в России прекратили популярные Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure, в результате спрос на серверные мощности моментально вырос (см. “Ъ” от 15 марта). Потенциал же роста предложения ограничен, новым игрокам просто неоткуда взяться. Компании, строившие обширную инфраструктуру для себя, на рынок вряд ли выйдут, полагает господин Хала. «Сейчас ни у кого нет понимания ситуации, и поэтому наиболее логичный шаг — запастись ресурсами под свои проекты»,— говорит он.

Расширение действующих игроков в ближайшее время маловероятно. Директор по развитию бизнеса «Крок. Облачные сервисы» Сергей Зинкевич подчеркивает, что весь рынок испытывает нехватку вычислительного оборудования. С этим согласен Илья Хала: «Оборудование подорожало, ситуация с поставками пока не стабилизировалась». Выросло в цене и программное обеспечение, причем не только иностранное. Из-за ухода многих зарубежных игроков с российского рынка компании стараются оперативно перейти на отечественные решения, только за неделю с 24 февраля и начала давления санкций спрос на них вырос на 300%. Соответственно, разработчики тоже начали повышать цены, пока в среднем на 10–20% (см. “Ъ” от 9 марта).

В результате издержки на цифровизацию процессов в компаниях и ведомствах ощутимо растут, подчеркивает основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. При этом, добавляет он, вендоры и интеграторы уже столкнулись и с невозможностью поставки оборудования и зарубежного ПО, на основе которого строились модели цифровых трансформаций. Все это, полагает господин Кулаков, приведет к замедлению цифровизации, а в некоторых случаях — и к заморозке проектов.

Татьяна Исакова, Никита Королев