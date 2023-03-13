На БКЛ дыру вертит

На Большой кольцевой линии метро через две недели после запуска произошла первая крупная авария. В тоннеле между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» образовалось отверстие. Движение поездов на участке внешней стороны БКЛ останавливали более чем на час. Москвичей направили по альтернативным наземным маршрутам, часть пассажиров на несколько минут застряла в перегонах ветки. Столичный дептранс обвинил в происшествии компанию «Донстрой», которая возводит в районе БКЛ несколько жилых комплексов. По версии властей, застройщик организовал бурильные работы над тоннелем без согласования с мэрией и пробил коммуникации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После случившегося московский метрополитен обратился в Следственный комитет, рассказал “Ъ FM” сотрудник информационного центра дептранса Дмитрий Селютин: «Бурильная машина прорыла отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь. Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города Москвы и ГУМВД по городу Москве для проведения необходимой проверки и возбуждения уголовного дела.

По решению Мосгорстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств. Для удобства пассажиров на период восстановительных работ были усилены маршруты наземного транспорта. До запуска движения поездов вся инфраструктура перегона была проверена, прошли резервные поезда».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы. У компании-подрядчика изъята проектная документация и прочие документы. Впрочем, обвинять во всем исполнителя неправильно, отмечает доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге: «Для того, чтобы исключить такие явления, должна быть выполнена довольно объемная процедура.

При работе на территории, по сути, метрополитена назначаются специальные ответственные лица, которые за всем должны следить.

Естественно, буровой мастер, который сидит в машине и просто бурит, многих вещей может не знать. Выпускается обычно какой-то совместный приказ между той организацией, которая ведет работы, и метрополитеном, проект проходит соответствующие согласования. Неправильно вынесли место, где можно бурить, это техническая геодезическая ошибка».

Тем не менее «Донстрой» настаивает на том, что в происшествии виноват подрядчик. Девелопер заявил, что бурением скважин, геологическими работами и получением разрешения на них занимается фирма ANTTEQ. Вызывает вопросы, впрочем, и качество надзора за строительством со стороны властей, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский:

«Во-первых, возникает вопрос, где был строительный контроль на участке возведения, который не изучил документы и согласовал эти работы. В соответствующих бумагах все это учтено, в том числе где проходит действующий метрополитен и другие старые коммуникации.

Во-вторых, вопрос к подрядчикам, привлеченным для проведения работ. Каково их качество, почему они ускользают от строительного контроля, самостоятельно делают несогласованные работы. Кроме того, кто гнал график возведения вперед, чтобы эти люди, осознавая всю ответственность, побежали делать столь важные работы, ни с кем не согласовав».

В столице прежде уже происходили случаи, когда из-за ошибок в ходе строительных работ пробивались тоннели метро. В 2014-м году свая попала в перегон между станциями «Орехово» и «Автозаводская» зеленой ветки. А в 2006-м по той же причине было остановлено движение от «Войковской» к «Соколу». Балка даже повредила вагон, который двигался по маршруту. Пассажиры тогда не пострадали.

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Иван Хорушевский