Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сеть закольцевалась

Параметры мобильного интернета на БКЛ оказались выше, чем в метро в целом

Средние показания скорости мобильного интернета и непрерывности соединения на Большой кольцевой линии (БКЛ) оказались выше, чем в тоннелях столичного метрополитена, зафиксировали в TelecomDaily. Лидером по непрерывности соединения стал «Вымпелком», а по средней скорости на загрузку данных — «МегаФон». При этом средняя скорость на передачу данных от абонентов на БКЛ в целом оказалась чуть ниже, чем в метрополитене.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с отчетом TelecomDaily о показателях скорости и стабильности интернета на Большой кольцевой линии столичного метро. Из него следует, что средний показатель непрерывности интернет-соединения составил 96,5%, средняя скорость на загрузку (Download) к абоненту — 120 Мбит/с. По итогам 2022 года средняя скорость интернета по всем тоннелям московского метро составляла 78 Мбит/с, а непрерывность соединения находилась на уровне 89,5%, отмечается в отчете. По итогам 2022 года средняя скорость соединения в Московском метрополитене увеличилась на 42,4 Мбит/с., до 74 Мбит/с. (см. «Ъ» от 20 декабря 2022 года).

По параметру непрерывности интернет-соединения на БКЛ среди операторов лидируют:

  1. «Вымпелком» (бренд «Билайн») — 98,7%,
  2. «МегаФон» — 97,9%,
  3. МТС — 96,8%,
  4. Tele2 — 92,5%.

Чтобы проверить работу сетей в различных условиях трафика, при максимальной и минимальной нагрузке, эксперты провели несколько измерительных сессий, отмечается в исследовании.

Первенство по основным показателям средней Download-скорости занял «МегаФон» со 160 Мбит/с против 90,1 Мбит/с в тоннелях метро. МТС и «Билайн» с небольшой разницей поделили второе место — 140,8 и 140,6 Мбит/с (100 и 89,5 Мбит/с). Скорость интернета у Tele2 составила 40 Мбит/с (31,3 Мбит/с).

Мобильные операторы тестируют оборудование новых производителей

В TelecomDaily уточнили, что средняя скорость на передачу данных от абонентов (Upload) оказалась чуть ниже, чем в метрополитене в целом: 18 Мбит/с против 19,6 Мбит/с. Лидером в Upload-скорости стал «Билайн» с показателем 24,7 Мбит/с. «Теперь многое будет зависеть от объемов трафика, от того, насколько грамотно в компаниях будут его анализировать, насколько быстро проводить соответствующие настройки»,— заключил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее оператор публичной Wi-Fi-сети в столице «МаксимаТелеком» также объявил о запуске своей сети на всем протяжении БКЛ.

Вадим Красников

Фотогалерея

«Новое сердце транспортной системы Москвы»

Предыдущая фотография
Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км &lt;br>На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км
На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии
На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут &lt;br>На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут
На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек &lt;br>На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек
На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным &lt;br>На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным
На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов &lt;br>На фото: интерьер станции «Рижская»

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов
На фото: интерьер станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Рижская»

Пассажиры на станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Каширская»

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро
На фото: пассажиры на станции «Каширская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги
На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Печатники»

Пассажиры на станции «Печатники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км
На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии
На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут
На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек
На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным
На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов
На фото: интерьер станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро
На фото: пассажиры на станции «Каширская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги
На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Печатники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...