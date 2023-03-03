Сеть закольцевалась

Средние показания скорости мобильного интернета и непрерывности соединения на Большой кольцевой линии (БКЛ) оказались выше, чем в тоннелях столичного метрополитена, зафиксировали в TelecomDaily. Лидером по непрерывности соединения стал «Вымпелком», а по средней скорости на загрузку данных — «МегаФон». При этом средняя скорость на передачу данных от абонентов на БКЛ в целом оказалась чуть ниже, чем в метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с отчетом TelecomDaily о показателях скорости и стабильности интернета на Большой кольцевой линии столичного метро. Из него следует, что средний показатель непрерывности интернет-соединения составил 96,5%, средняя скорость на загрузку (Download) к абоненту — 120 Мбит/с. По итогам 2022 года средняя скорость интернета по всем тоннелям московского метро составляла 78 Мбит/с, а непрерывность соединения находилась на уровне 89,5%, отмечается в отчете. По итогам 2022 года средняя скорость соединения в Московском метрополитене увеличилась на 42,4 Мбит/с., до 74 Мбит/с. (см. «Ъ» от 20 декабря 2022 года).

По параметру непрерывности интернет-соединения на БКЛ среди операторов лидируют:

«Вымпелком» (бренд «Билайн») — 98,7%, «МегаФон» — 97,9%, МТС — 96,8%, Tele2 — 92,5%.

Чтобы проверить работу сетей в различных условиях трафика, при максимальной и минимальной нагрузке, эксперты провели несколько измерительных сессий, отмечается в исследовании.

Первенство по основным показателям средней Download-скорости занял «МегаФон» со 160 Мбит/с против 90,1 Мбит/с в тоннелях метро. МТС и «Билайн» с небольшой разницей поделили второе место — 140,8 и 140,6 Мбит/с (100 и 89,5 Мбит/с). Скорость интернета у Tele2 составила 40 Мбит/с (31,3 Мбит/с).

В TelecomDaily уточнили, что средняя скорость на передачу данных от абонентов (Upload) оказалась чуть ниже, чем в метрополитене в целом: 18 Мбит/с против 19,6 Мбит/с. Лидером в Upload-скорости стал «Билайн» с показателем 24,7 Мбит/с. «Теперь многое будет зависеть от объемов трафика, от того, насколько грамотно в компаниях будут его анализировать, насколько быстро проводить соответствующие настройки»,— заключил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее оператор публичной Wi-Fi-сети в столице «МаксимаТелеком» также объявил о запуске своей сети на всем протяжении БКЛ.

Вадим Красников