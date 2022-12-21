Госдума приняла законопроект о дистанционных медосмотрах водителей

Госдума вчера приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет проводить дистанционные медицинские осмотры водителей, работающих по найму в такси, на автобусных и пассажирских перевозках. Сегодня, напомним, работодатели обязаны проверять здоровье в рамках предрейсовых и послерейсовых медосмотров — это обязанность штатных или привлекаемых врачей. В конце 2021 года группа депутатов (Александр Жуков, Дмитрий Хубезов, Евгений Москвичев, Ярослав Нилов) внесла в Госдуму поправки к законам «Об основах охраны здоровья граждан» и «О безопасности дорожного движения», позволяющие компаниям для тестирования работников использовать телемедицину — специальные терминалы с датчиками, которые измеряют давление, температуру, пульс, содержание алкоголя в выдохе водителя, и передают данные в медицинскую организацию. Ранее такие поправки поручал разработать президент Владимир Путин. Телемедицина позволит работодателям вдвое сократить расходы на врачей, поясняли депутаты. В мае 2022 года документ приняли в первом чтении, после чего его дорабатывали.

В декабре, рассказывал “Ъ”, правительство разработало поправки ко второму чтению, ограничивающие использование телемедицины. Так, в частности, водители, которые проходят только дистанционные осмотры, должны будет не реже двух раз в год проходить дополнительное очное исследование на наркотики и психотропные вещества. Кроме того, Белый дом предложил запретить телемедицину для водителей, которые перевозят пассажиров на расстояния более 300 км (в рамках междугородного сообщения) или занимаются организованными перевозками детей. Эти поправки учтены в финальной редакции, принятой вчера.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента правительство должно будет выпустить документ, в котором будут описаны «особенности» проведения медосмотров с использованием телемедицины, требования к оборудованию, софту (он должен исключать передачу подложных данных о водителях), а также требования к работникам, проводящим дистанционный осмотр.

Иван Тяжлов