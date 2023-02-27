WSJ: Pfizer ведет переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen за $30 млрд

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, фармацевтическая корпорация Pfizer ведет переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen. Сообщается, что переговоры находятся на начальной стадии, поэтому «нет никаких гарантий, что сделка состоится». В прошлом году переговоры о покупке Seagen вела другая американская фармкомпания — Merck, но они ни к чему не привели.

Если сделка с Pfizer состоится, ее сумма составит не менее $30 млрд — текущая рыночная капитализация Seagen составляет около $33 млрд. Seagen специализируется на так называемых токсин иммуно-конъюгатах — препаратах для направленного лечения опухолей, которые являются альтернативой химиотерапии и в отличие от нее не воздействуют на здоровые клетки. Самый известный препарат Seagen — Adcetris — применяется для лечения разных видов лимфомы.

Покупка Seagen поможет Pfizer сократить потери от продаж своих препаратов, патенты на которые истекают в ближайшие несколько лет. По прогнозам самой Pfizer, к 2030 году ее продажи могут сократиться на $17 млрд. Годовые продажи Seagen сейчас составляют около $2 млрд. В пользу сделки говорит и то, что Pfizer накопила около $23 млрд свободных денежных средств — во многом благодаря продажам антиковидных вакцин и других препаратов. В прошлом году Pfizer уже потратила $5 млрд на покупку компании Global Blood Therapeutics и $10 млрд — на покупку части активов Biohaven Pharmaceutical.

Евгений Хвостик