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Ульяновский правозащитник добился признания права проводить митинг в местном гайд-парке без согласования с мэрией

В понедельник Ленинский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск ульяновского правозащитника, независимого юриста и общественного активиста Константина Толкачева к администрации города о незаконности отказа в согласовании митинга в местном гайд-парке.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», господин Толкачев подал в мэрию Ульяновска уведомление о проведении 14 марта митинга «за возврат прямых выборов мэра». Местом проведения мероприятия он назвал сквер «Экран» (рядом с магазином «Искусство»), официально определенный в постановлении облправительства как специальное место проведения публичных мероприятий (гайд-парк), для которого не требуется согласований. Однако мэрия отказала в согласовании по формальным причинам. При этом в своем ответе администрация официально предупредила заявителя, что он «не вправе проводить публичное мероприятие», если не выполнены требования закона 54-ФЗ о митингах и демонстрациях.

В суде господин Толкачев настаивал, что, в соответствии с разъяснениями пленума Верховного суда РФ, согласование мэрии для гайд-парка вообще не требуется, и организатор митинга должен лишь уведомить мэрию о мероприятии. Представители мэрии заявляли, что сделали все правильно, а требования истца называли «незаконными».

Суд удовлетворил иск организатора митинга, признав, что администрация города была не вправе отказывать в проведении мероприятия. Требование истца обязать мэрию согласовать проведение митинга суд отклонил, поскольку для гайд-парка согласование не требуется.

В мэрии «Ъ-Волга» ответили, что с решением суда не согласны и «сегодня в областной суд будет направлена апелляционная жалоба».

Константин Толкачев заявил «Ъ-Волга», что митинг «за возврат прямых выборов мэра» 14 марта обязательно состоится.

Сергей Титов, Ульяновск

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