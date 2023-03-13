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Коммерсантъ FM
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Жителя Углича приговорили к восьми годам за попытку поджога военкомата

Житель города Углича Ярославской области Денис Попов приговорен к восьми годам лишения свободы за покушение на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК РФ), а именно попытку поджога военного комиссариата, сообщила администрация Угличского района со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ярославской области. Кроме того, суд признал Дениса Попова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор Денису Попову вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Денис Попов был задержан в июле 2022 года сотрудниками ФСБ около военкомата Угличского и Мышкинского районов. У него с собой было несколько бутылок с зажигательной смесью. После задержания на оперативной видеозаписи он рассказал, что планировал совершить теракт по заданию «военнослужащих Украины», с которыми познакомился «в интернете».

По данным следствия, ранее Денис Попов в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, высказывал намерения по проведению террористических актов, а также диверсий на железнодорожных путях.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину»,— сообщила администрация Угличского района.

Дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей 2-го Западного окружного военного суда. Суд назначил Денису Попову наказание в виде восьми лет лишения свободы, из них три года в тюрьме и пять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в течение двух лет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Антон Голицын, Ярославль

Военная операция на Украине

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