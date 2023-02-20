Чавушоглу: рост торгового оборота Турции и России обусловлен подорожанием природного газа

Рост объема торгового оборота между Турцией и Россией обусловлен увеличением цен на природный газ, который Анкара закупает у Москвы. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Энтони Блинкен (слева) и Мевлют Чавушоглу (в центре)
Фото: Cagla Gurdogan, Reuters
«Действительно, наш торговый оборот с Россией вырос, но 60% его заключается в покупке энергоресурсов. К сожалению, из-за войны (на Украине.— "Ъ") цена на газ выросла в три раза. И поэтому вырос объем торгового оборота»,— рассказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
В октябре 2022 года Владимир Путин заявил, что Россия могла бы создать в Турции газовый хаб для компенсации утраченного объема транзита по «Северным потокам» после их повреждения. В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти проводят подготовительные работы по созданию газового хаба для поставок ресурса в Европу. Турция рассчитывает запустить хаб в течение года.
Подробности — в публикации «Ъ FM» «Газовый хаб в Турции остается непоколебим».