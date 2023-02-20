Чавушоглу: рост торгового оборота Турции и России обусловлен подорожанием природного газа

Рост объема торгового оборота между Турцией и Россией обусловлен увеличением цен на природный газ, который Анкара закупает у Москвы. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен (слева) и Мевлют Чавушоглу (в центре)

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters Энтони Блинкен (слева) и Мевлют Чавушоглу (в центре)

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

«Действительно, наш торговый оборот с Россией вырос, но 60% его заключается в покупке энергоресурсов. К сожалению, из-за войны (на Украине.— "Ъ") цена на газ выросла в три раза. И поэтому вырос объем торгового оборота»,— рассказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В октябре 2022 года Владимир Путин заявил, что Россия могла бы создать в Турции газовый хаб для компенсации утраченного объема транзита по «Северным потокам» после их повреждения. В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти проводят подготовительные работы по созданию газового хаба для поставок ресурса в Европу. Турция рассчитывает запустить хаб в течение года.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Газовый хаб в Турции остается непоколебим».