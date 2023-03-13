Фильм «Говорят женщины» выиграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

Премию «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший адаптированный сценарий» получила Сара Полли за драму «Говорят женщины». Кинолента представляет собой экранизацию одноименного романа 2018 года Мириам Тейвз. В центре сюжета — история сообщества женщин в Боливии, которые на протяжении многих лет подвергались изнасилованиям.

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Фото: Carlos Barria, Reuters Сара Полли

Фото: Carlos Barria, Reuters

44-летняя Сара Полли начинала карьеру как актриса, на ее счету более 50 ролей. В числе наиболее известных из них — «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988 год), «Экстази» (1999), «Вес воды» (2000), «Золотая пыль» (2000), «Моя жизнь без меня» (2002), «Внутри моей памяти» (2003), «Рассвет мертвецов» (2004), «Тайная жизнь слов» (2005), «Господин Никто» (2009), «Химера» (2009).

В качестве режиссера сняла девять фильмов. За сценарий к драме «Вдали от нее» (2006) была номинирована на «Оскар». В числе других известных ее работ — мелодрама «Любит/не любит» (2011), и документальный фильм «Истории, которые мы рассказываем» (2012).

За победу в этой категории также боролись Эдвард Бергер, Лесли Патерсон и Иэн Стокелл («На западном фронте без перемен»), Райан Джонсон («Достать ножи: стеклянная луковица»), Кадзуо Исигуро («Жить»), Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер и Кристофер МакКуорри («Топ Ган: Мэверик»).

Лаура Кеффер