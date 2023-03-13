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Коммерсантъ FM
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«Всё везде и сразу» завоевал «Оскар» как лучший фильм

Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года киноленте «Всё везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. На сегодняшней церемонии они также завоевали статуэтки за режиссуру и за лучший оригинальный сценарий.

Фото: Carlos Barria, Reuters

Фото: Carlos Barria, Reuters

Трагикомедия также выиграла «Оскар» за лучший монтаж, сыгравшие в фильме Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан взяли статуэтки за лучшие роли второго плана, а исполнившую главную роль Мишель Йео назвали лучшей актрисой. Ранее «Всё везде и сразу» получил приз Британской академии кино (BAFTA) за лучший монтаж, а Мишель Йео и Ке Хюи Куан взяли по «Золотому глобусу».

За награду в самой престижной категории в этом году боролись 10 картин, в их числе также были: «Тар» (режиссер Тодд Филд), «Фабельманы» (Стивен Спилберг), «Элвис» (Баз Лурман), «На западном фронте без перемен» (Эдвард Бергер), «Банши Инишерина» (Мартин Макдона), «Говорят женщины» (Сара Полли), «Треугольник печали» (Рубен Эстлунд), «Топ Ган: Мэверик» (Джозеф Косински), «Аватар: путь воды» (Джеймс Кэмерон).

Лаура Кеффер

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